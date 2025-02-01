陳鳳珠：谷子經濟龍頭可關注

據統計，2024年內地谷子經濟規模達到1,689億元（人民幣•下同），按年增逾四成，2029年有望達到3,089億元。隨着內地國產動畫、手遊等快速發展，文創行業及IP衍生品市場增長空間龐大，內地文化亦滲透至谷子經濟。據國統局數據，2024年前3季文化企業實現營業收入按年增5.9%至9.96萬億元，其中文化新業態特徵較明顯的16個行業小類營業收入按年升10%至4.16萬億元。

泡泡瑪特預計2025年集團的海外業務或會超過50%，超過內地業務，而集團今年可能在紐約時代廣場及第五大道等開設旗艦店。由此可見，泡泡瑪特將店舖開設於中心地帶，反映對海外市場消費有信心。至於名創優品近年亦大舉進軍海外，店舖同樣選址中心地帶，2024年起計劃每年於海外開設的門店已較內地多，而海外市場產品定價亦較高，相信名創亦看好海外發展。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)