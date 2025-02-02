郭家耀：華穩股市利好中特估

中證監推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展，明確未來3年公募基金持有A股流通市值每年最少增長10%。對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。中證監亦引導基金公司把每年利潤一定比例，用於自購旗下權益類基金。

中海油日前公布2025年經營策略，今年淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國約佔69%、海外約佔31%；較去年的淨產量預計約7.2億桶油當量，增長5.56至8.33%。2026年和2027年的淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量，以及8.1億至8.3億桶油當量，保持穩和增長。

該企表示，為確保股東回報，2025至2027年，公司全年股息支付率不低於45%；將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，綜合考慮股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對上述分紅政策進行調整。中海油又稱，在不斷提升價值創造能力的同時，將繼續與股東共享公司發展成果。市場對公司執行能力感到滿意，派息政策清晰，亦有相當吸引力，前景樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)