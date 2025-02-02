【財星貼士】蛇年港股投資攻略　齊齊賺大錢！

明日(2月3日)大年初六，港股將迎來蛇年首個交易日。《東網》為大家找來四位財金界人士，點評新一年的潛力股，分析大市前景，助你祭定投資策略，蛇年賺大錢！

沈振盈：商湯力拓AI有錢途

又到新春，資深股評人沈振盈祝大家新年進步、事事如意。他認為，今年利是股可考慮商湯，公司除了人面識別業務外，亦發展人工智能(AI)大模型，之前曾配股集資，籌得資金用予AI發展，配股價1.5元，現價亦處該水平，不妨吼位吸納，相信公司業務前景理想，值得大家考慮。

對於蛇年的港股走勢，沈振盈指出，恒指2024年重拾升勢，料2025年有望繼續向上，下方支持位在19,000點，上望目標22,000點，更樂觀可看28,000點。他補充，投資者可以留意關鍵第一季市況表現，若然可整體向好，內地又「出招」撐經濟，港股有望反覆向上；反之，美股已經是強弩之末，資金或會加速流入中港股市，故對蛇年的港股表現持樂觀態度。

林嘉麒：攜程續旺 豬籠入水

元宇證券基金投資總監林嘉麒祝各位讀者今年股運亨通、事事順利！他相信，新一年市況將趨波動，就如蛇一樣，可能有很多不同消息出奇不意出現，為大家帶來驚喜或驚嚇。由於預期市況波動且次數頻繁，呼籲投資者要留意更多不同消息對股市的變化。

他認為，龍年大市已由頭升至尾，但市場期待內地會出台經濟刺激措施，成效可望在蛇年慢慢顯現。在基數效應下，蛇年預期盈利預測升至市盈率(PE)約11至12倍，恒指目標價大約26,000點，低位亦有機會跌至7倍PE左右，大約16,000點水平。

今年整體投資主題相對簡易，以內需為主，他認為當中以旅遊、出行類別能見度高，就算不吃不喝、限制消費，亦可能喜歡去旅行，故尤其看好攜程集團。該股去年升至600元似見阻力，但相信新年前後有機會突破，暫以600元作為目標，下方支持位在480元，若想在重要支持位買入，可留意500元水平。

張智威：港交所財來自有方

踏入新一年，信誠證券聯席董事張智威恭祝各位蛇年行大運，股運亨通、事事順景、身體健康。他選擇香港交易所為今年的利是股，主因港交所收入由「兩隻手」貢獻，「左手」是交易費用，今年將收窄股票買賣差價，有機會令成交增加，收入亦會上升。「右手」則是新股市場的上市費用，預計2025年最少有5隻大型新股上市，包括寧德時代，集資額料超過500億元，港交所收入亦有望增加。因此，2025年港交所「左右手」收入均有望提升，料可帶動股價節節上升。

張續表示，蛇年會是中美兩國博奕的年份。特朗普上任美國總統後，預期中美關係會較緊張，未來或會在不同範疇，包括貿易、科技、晶片甚至醫藥行業等均可能存在衝突。不過，內地或會用不同政策應對，包括將容許人民幣貶值、發行3萬億人民幣特別國債，提升財政赤字空間等，又有傳將再推消費券，以及家電、汽車下鄉等政策。整體而言，雖然港股今年料趨波動，但有危有機，相信恒指在20,000點附近上落為主。

譚朗蔚：百勝受惠市道好轉

證券分析師譚朗蔚祝各位讀者新一年開市大吉、新年進步！他推介百勝中國為利是股，除了因它為內地快餐店的經營商外，預期促進消費的政策落實後，內地的餐飲、零售及消費市道逐步好轉，作為低端餐飲業龍頭勢必受惠。此外，公司業績近年持續提升，同時亦已宣布2025年回購計劃，相信可吸引不少資金炒作，祝大家在這股份發個新年財！