【星期一‧炒啲乜】蛇年開局　關稅來襲　港股可否逢凶化吉？

港股在龍年「飛龍在天」，全年累漲4,478點或28.4%，以點數計為歷來表現最佳龍年。今周蛇年開局，投資者無不希望得心應手，財運亨通，更勝舊年！

展望本周，投資者正密切注視美國總統特朗普的關稅政策對股市的影響，而反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數上周五(1月31日)已率先跌逾3.5%。另外，美股業績期持續，亞馬遜、禮來、諾和諾德、默克、百事可樂等指數成分股輪流放榜，行業最新發展與管理層指引不容忽略。而港股市場將有百勝中國公布末期業績。

另今周有重磅經濟數據相繼出爐，包括內地財新製造業及服務業採購經理指數(PMI)、美國ISM製造業和服務業PMI、美國非農就業報告等，數據好壞或會左右資產價格走勢。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做到持盈保泰，逢凶化吉。

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