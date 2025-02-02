【一文睇清】特朗普貿戰開打 盤點最受影響行業及板塊

美國總統特朗普宣布對加拿大、墨西哥和中國商品加徵關稅，美股三大指數上周五(31日)全線報跌，反映中概股表現的納斯特金龍中國指數收挫3.5%。

自特朗普勝選以來，關稅威脅一直籠罩着美國股市，不少分析警告高關稅或令美國通脹復燃，進而令股市承壓。外媒流理美國的行業和板塊，預期汽車及工業板塊、對中國有敞口的股票等，對貿易戰和關稅的反應最大。

【汽車】

擁有全球供應鏈並對墨西哥、加拿大和中國有大量敞口的美國汽車行業受影響將最大。Evercore ISI分析師Chris McNally表示，考慮到這種極端風險，三大傳統汽車公司包括通用汽車、福特汽車和Stellantis及其供應商將依然動盪。

Chris McNally估計，墨西哥關稅每提高10%，會對通用汽車每股純利造成20%的衝擊，對福特汽車每股純利造成10%的影響。

電動汽車及相關股份亦可能受影響，如特斯拉(Tesla)、Rivian Automotive和Lucid Group Inc.，以及充電網絡運營商ChargePoint Holdings Inc.、Beam Global、Blink Charging Co.等。

【對中國有敞口股票】

特朗普在對華貿易問題上立場強硬，對中國有較高風險敞口行業的股票將最容易受到衝擊。摩根大通一項對中國有大量風險敞口的公司指數，當中包括美國空氣化工產品公司Air Products、化工企業Celanese、汽車零部件製造商BorgWarner、電梯公司奧的斯(OTIS)、精密儀器製造商安捷倫科技(Agilent Technologies)、鐳射企業IPG Photonics和製造服務和解決方案商捷普(Jabil)。

【晶片製造商】

晶片製造商和半導體設備製造商遍布全球，預期難逃關稅影響。摩根大通一項對中國有大量敞口的晶片公司指數，包括英偉達(Nvidia)、博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、應用材料(Applied Materials)、德州儀器(Texas Instruments)和英特爾(Intel)。

【工業股】

全球最大的拖拉機製造商Deere、重型機械製造商卡特彼勒(Caterpillar)和波音公司等工業製造商的股票2017年和2018年在特朗普上個任期時大幅波動，當時類似的關稅談判消息不斷上演。這些公司的足迹遍及全球，他們常常被當成投資者對緊張關係進行交易的標的。

花旗集團分析師Kyle Menges認為，Deere、工業產品供應商Regal Rexnord和引擎製造商康明斯(Cummins)可能是最大的相對輸家；貨車生產商Paccar、特種車輛製造商Oshkosh和設備租賃公司United Rentals是最大的相對贏家。

飛機製造商龐Bombardier處境獨特，因為這家公司總部位於加拿大，在墨西哥有製造業務，並在美國銷售其產品。

【太陽能】

太陽能公司面臨巨大風險，因為中國在該行業供應鏈中佔大部分。可能受到影響的公司包括Maxeon Solar Technologies、Sunnova Energy、Sunrun和SunPower。

【礦企】

稀土生產商MP Materials、Nouveau Monde Graphite等礦業公司可能會受到影響，還可關注VanEck Gold Miners ETF及Global X Silvers Miners ETF。