AI概念潛力無限　瞄準熱門股發大財

展望2025年投資市場，在中美博弈升級的大背景之下，全球宏觀經濟充滿變數，傳統產業尤其是受利率與消費市道影響較大的股份可能會有較大波動。反觀在科技競賽之下，各地大型企業都要積極投入資本推動科研發展以增強競爭力，預計今年關於人工智能（AI）的投資額達到數百億元，故選股不妨多留意AI概念股。事實上，港股中亦不乏優質的AI概念股，今日就跟大家逐一剖析。

近年ChatGPT推出生成式人工智能（Generative AI）帶動投資熱潮，導致全球科技巨企都在爭相開發AI工具，帶動相關晶片、中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、電腦、計算機、雲端數據、大數據軟件等配套的需求，傳統產業企業若能與AI沾上關係，也能為估值增添溢價。不過，當市場一面倒看好AI股的時候，亦得留意相關投資風險。

選股先睇相關業務佔比

首先，要發掘AI概念股，得注意AI相關業務佔公司整體業務的比例，以免遇着個股渾水摸魚；亦要關注其AI業務的資本開支負擔，會否拖累短期盈利表現。此外，相關股份涉及AI的業務屬上游、中游還是下游，估值亦可以大有不同。

另一須要注意的，乃美國的AI概念已炒了逾年，估值衝高，一旦美股出現較大幅度的調整，AI概念股可能首當其衝，畢竟概念股大部分都未有盈利基礎，估值波動性大，表現極受市場氣氛影響，升時快，跌時也急，屬高風險投資。

不過，從另一角度看，正因AI產業處於發展初期，大企業都願意投放資源深耕，故理論上，上游AI產業鏈如晶片製造及軟件開發能享實際得益，英偉達（Nvidia）成新進美股股王，就是好例子。

儘管如此，將目前全球AI熱潮視為2000年代的科網泡沫看待，並不合適，皆因如今新經濟時代下，數碼化、智能化、電動化，是有着實際的進展，產業轉化也開始體現效益，並非純粹的概念泡沫，未來誰能跑出，就看誰能將產業與AI結合，形成新的增值產業，並主導未來新經濟走向。

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●騰訊大模型+應用易接觸用戶

該企早在2021年已布局AI發展，2018年明確AI戰略發展方向，從專注應用落地升級為通用AI研究，2022年首次對外披露「混元」大模型研發進展，2023年3月提出「AI技術將有望成為企業中長期重要增長乘數之一」，同年其通用大語言模型——「混元大模型」正式亮相，並且通過騰訊雲對外開放。

去年5月，其一站式AI智能體創作與分發平台「騰訊元器」、基於混元大模型的智能助手應用程式（App）「騰訊元寶」上線，公司以應用落地、產業實用為導向，加大對基礎模型的投入，形成「大模型+工具+應用」的布局。

優化廣告投放流程

根據騰訊公眾號，截至去年11月，騰訊內部已有近700個業務及場景接入混元大模型，部分應用的AI功能已開啟商業化。去年升級廣告投放3.0系統，AI更懂廣告、懂業務、懂受眾，同時上線一站式AI廣告創意平台「妙思」，優化廣告投放流程，商業化潛力有望逐步釋放。

遊戲方面，集團聚焦決策AI和生成式AI，覆蓋遊戲研發、發行、營運全生命周期，期待AI創新玩法落地。

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●聯想冀2027年新PC全配備AI

去年集團公布針對AI新階段的部署，當中包括聚焦於發展「混合AI」，並與多間科技巨頭合作，推出不同AI方案和產品，為求讓AI發揮最大的潛能。集團董事長兼行政總裁楊元慶曾提到，該企在過去多年經已研發不少AI技術，但當AI進一步發展，得作下一步部署，以求將AI技術的潛力，應用和釋放得更精準和淋漓盡致，新策略就是要發展「混合AI」，即能快速響應客戶需求，亦能為客戶量身訂製解決方案。

所謂的「混合AI」，即私有AI（Private AI），包括個人AI（Personal AI）和企業AI（Enterprise AI），與公共AI（Public AI）共存互補，為不同的客戶需求提供更好的結果。他補充，要推動「混合AI」，難以單靠聯想單一力量能做到，故會持續與不同科技巨頭聯手。

聯想去年宣布將會持續擴大與英偉達（Nvidia）的合作，包括在不同的範疇推出產品和方案，合力推動「混合AI」。雙方合作，基於聯想的服務和基礎設施能力，結合Nvidia AI軟件加速運算，名為「Hybrid AI Advantage」的方案去年已正式登場，該解決方案主要是協助企業提供生成式AI應用、諮詢服務和聯想數碼孿生技術空間運算設備等，在3大AI範疇都提供到支援。除了Nvidia外，英特爾（Intel）、AMD、微軟、Meta等都是聯想的合作夥伴。

此外，聯想最新與字節跳動旗下火山引擎合作，為其AI桌面助手如意（AI Stick），植入豆包大模型「超強大腦」，融入AI搜索、AI寫作、AI聊天3大新功能，又進軍AI伺服器業務，在印度設廠，擬每年生產5萬部AI機架伺服器和2,400部圖像處理器（GPU）伺服器，出口全球市場。

股價升幅跑輸恒生指數

不過，綜觀聯想的多元化AI業務發展，龍年股價僅升約14%，跑輸恒生指數28%的升幅，且看今年會否再有新亮點帶挈股價跑出。

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●阿里雲解決方案助客戶轉型

憑藉「雲+AI」發展策略，阿里雲實現外部客戶收入大幅增長。去年各行各業正借助阿里雲強大的雲基礎設施和AI產品推動轉型。據集團截至去年9月底的第二季度財報，公共雲業務實現雙位數增長，AI相關產品收入則連續5個季度錄得3位數增長。

2023年4月推出的聊天機械人「通義千問」為阿里雲自主研發的大型模型，可用於理解和分析使用者輸入的自然語言，以及圖片、音訊、影片等多類型資料，在不同領域和任務中為使用者提供服務和說明。短短一年，通義千問系列產品已受到逾9萬企業用戶部署，供企業探索AI創新應用。

視覺語言模型多次降價

近年企業正運用阿里雲領先的雲解決方案重塑營運和客戶體驗，包括升級AI基礎設施、自研大語言模型系列通義千問，以及先進的AI分析在內的技術和產品不僅是操作工具，更是成為推動企業數碼化轉型的催化劑，提升整個亞洲地區的客戶體驗和營運效率。

不過，今年1月傳來阿里雲宣布大幅調降其大規模視覺語言模型「通義千問-VL」（Qwen-VL）的價格，降幅最高達85%，其已多次降價，反映市場競爭激烈。

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●小米建智能生態鏈貫穿3業務

該企早在2016年已啟動AI相關研究，但真正能夠被稱為小米AI大模型起點的，乃始於2023年，公司AI實驗室大模型團隊正式組建。公司的智能家具領域除了應用智能個人助理「小愛」，還有智能家居攝影機、防盜系統等，都使用AI技術，實現人臉識別、物體檢測等。小米更建立自家物聯網（loT）平台，透過AI技術整合旗下各類智能家居設備，並實現設備間的自動化控制。

挖角猛人加快布局

去年，小米AI發展迎來關鍵轉捩點，AI成為貫穿手機、汽車、家居生態的「智能紐帶」，而從人才投入、模型技術再到產品融合。去年5月，小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案，未來將逐步應用於小米手機等產品中；8月公司發布大規模預訓練語言模型MiLM-6B，參數規模達到64億。11月，公司又推出第二代自研大語言模型MiLM2，在指令跟隨、閒聊、翻譯等關鍵能力上相比首代模型平均提升超過45%，文字窗口支援長度亦提升50倍。

去年底，市場傳出創始人雷軍擬以千萬年薪招攬人才，內地知名初創企業DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2關鍵開發者羅福莉就是在這一背景下可能加盟小米，並擔任小米AI實驗室的大模型團隊負責人。若順利找來猛人坐鎮，料有助小米的AI布局加快發展。

「萬卡集群」拓大模型

小米去年股價表現膺藍籌升幅王，去年底傳出正大力投入發展AI大模型，着手搭建自家GPU「萬卡集群」。所謂「萬卡集群」，是指由一萬張或以上的加速卡（例如GPU、張量處理單元（TPU）或其他專用AI加速晶片）組成的高性能計算系統，用於加速AI模型的訓練和推理過程。

據悉，上述由雷軍親自領軍，與近年「小米造車」同樣重要，而且旗下的大模型團隊在成立之時，已經配置6,500張GPU資源，相關研發人員估計超過3,000人，且挖角上述提到的羅福莉。

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●商湯半年AI收入飆兩倍 美重點針對

銷售成本研發開支遞增

不僅如此，該企早前遭列入美國國防部於《聯邦公報》發表逾百間中國軍事公司名單。商湯發聲明指，對美國國防部將其列入中國軍事企業清單，認為此舉毫無事實依據，對此強烈反對。

回顧去年，商湯推出日日新SenseNova 5.0的粵語版模型，強調較OpenAI的ChatGPT 4更擅長處理廣東話及相關文化。該企截至去年6月底止的上半年業績顯示，生成式AI收入為10.51億元人民幣，按年增長2.55倍，佔集團收入比重躍升至60.4%。不過，商湯期內銷售成本同樣遞增，上半年增加24%至9.73億元人民幣，另研發開支增加6.1%至18.92億元人民幣。

去年確立三位一體戰略

商湯去年確立三位一體的戰略，涉及「大裝置─大模型─應用」，又闡述「傳統AI 1.0」和「生成式大模型AI 2.0」的分別，指「AI 1.0被看作專用智能，專注於單任務和訊息處理；而AI 2.0被視為通用智能，強調多任務和內容生成。」公司實施新的「1+X」的架構，以更好地應對AI 2.0時代所帶來的機遇與挑戰。當中「1」代表集團核心業務，打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成。「X」就代表生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機械人「元蘿蔔」、智能醫療、智能零售等，各生態企業將由獨立的行政總裁（CEO）負責業務發展，並將獲得更靈活的激勵機制和融資通道。

公司強調，重組戰略意義在於聚焦以生成式AI為代表的核心業務，推動集團業務增長、盈利及財務穩健性。而生態企業將聚焦各自場景化AI和細分市場需求的同時，充分共享集團基礎設施和基礎模型建設成果，與集團形成有效協同，並吸引更多人才加入。

去年12月，商湯宣布配售18.65億股，相當於經擴大已發行B股的5.1%及現有股份約5%，配售價為每股1.5元，較上一日收市價1.6元，折讓6.3%，淨籌27.87億元，主要用作支持核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、提升性能領先的商湯大裝置規模、支持生成式AI（包括大模型研究及產品開發）進一步發展，並用作本公司的一般營運資金。

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●中芯AH股差價達六成

不過，自美國2022年禁止向中國出口先進製程與製造設備，持續對中國晶片業實施出口管制，中芯的產能擴展與設備更新受限，早前該企就有傳將28納米製程晶片價格，降幅高達40%，可能引發「傷敵八百、自損一千」的結果。

減價仍難阻「去中化」

業界則認為，中芯大減價不會改變「去中化」趨勢，就算中芯產能不要錢，但還在美國實體清單上，美企要下單都必須取得官方許可，而美企已展開去中化或新增陸廠以外供應商的選項，所以「去中化」將繼續出現，中芯股價得靠「國產芯」概念支撐。