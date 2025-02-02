DeepSeek難撼動七巨頭？調查：近9成人料對股價影響有限

中國人工智能初創公司DeepSeek問世撼動市場，拖累「七巨頭」之一的AI巨頭英偉達市值單日蒸發近6,000億美元。不過據外媒調查，投資者預計DeepSeek的出現對於美國科技「七巨頭」表現所構成的衝擊有限，88%人料未來幾周美國科技巨頭股價的影響將微乎其微甚或毫無影響。

調查260名受訪者中，59%認為今年推動股市波動的將是美國總統特朗普的政策。當問及DeepSeek的出現將如何影響投資時，63%受訪者表示沒有改變標普500指數敞口的計劃，超過一半更認為所引爆的暴跌被誇大了，有人對DeepSeek發布的低成本AI模型提出了質疑。

鑑於受訪者認為特朗普政府對今年股市表現的催化作用，將比人工智能更大，特朗普的關稅威脅影響仍是未知數。

隨着美國科技巨頭股票下跌，投資者轉投新的替代投資目標----美國價值股；39%受訪者認為，該板塊是首選避險資產，23%選擇美國國債，12%看好美元。投資者買入金融、醫療保健和工業股等價值股，推動先鋒領航標普500價值股ETF等走強。