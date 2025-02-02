新地旗下商場農曆新年期間人流及生意額按年增10%

新地執行董事馮秀炎表示，今年農曆新年零售消費檔期由1月中開始，一簽多行政策除帶來觀光旅客外，亦增加公務訪港客及探親客量，在客流上帶來助力，令團年飯及辦年貨需求在1月中開始反映。

她又指，零售氣氛愈近新年愈濃厚，本港多處舉行過年盛事，旗下15大商場亦提早推出多重消費優惠及加強賀年藝術裝置的宣傳，積極為商場引流。有旅遊區商場的換禮活動未到過年已近換罄，要在年廿九增加名額，部分旅客消費達10萬元。

同時，商場舉辦多場新春慶祝活動、旅客訪港禮遇、新年激筍推廣活動，以及大型年宵市集等，成功帶動市民及旅客的節日消費意慾。期間，衣履服裝受惠節前氣溫急降，剛性需求加上節日優惠大，銷情理想。

而今年雙春兼潤月、新年後又緊接情人節，令精品金飾珠寶受捧，料生意額按年增近10%。今年特色餐飲尤其是過江龍品牌特別受歡迎，如apm分別有兩個餐飲品牌均趕及過年前開業，新年期間經常出現排隊長龍，節日餐飲生意按年升至少15%。