美孚新邨蛇年首宗成交　三房戶730萬元易手

荔枝角美孚新邨錄蛇年首宗成交，套三房單位以730萬元沽出，呎價僅約8,391元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯朱秀梅表示，東半山肇輝臺勝黃閣低層A室，實用面積約1,882方呎，屬罕有大單位，並連一個車位以2,380萬元獲承接，呎價約12,646元，建築呎價約10,128元。

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九龍區

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨農曆新年長假期間錄約1宗買賣，單位為2期百老匯街39號低層D室，實用面積約870方呎，套三房間隔，成交價730萬元，呎價約8,391元。

●利嘉閣曾淑貞指，何文田雅利德樺臺高層E室，實用面積約913方呎，套三房連工人套房間隔，原先叫價1,450萬元，換樓客議價後，最終以1,350萬元連車位成交，做價合理，呎價約14,786元，原業主於2024年以約1,280萬元買入，帳面賺約70萬元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門錦暉花園4座高層B室，實用面積約573方呎，去年10月叫價460萬元，區內客租樓多年，約一個月前開始睇樓，已參觀逾50個放盤，見上址有裝修，減價48萬元，以412萬元購入，呎價約7,190元。

●祥益古文彬指，屯門偉景花園A座中層B室，實用面積約408方呎，兩房間隔，新買家為區內客，表示熟悉該區，以300萬元購入上址自住，呎價約7,353元，屬低市價。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田居屋愉田苑A座低層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，由於單位屬「送契樓」，新買家不能承按，需以現金完成交易，於已補價自由市場低市價放售叫價320萬元，放盤約10個月，減價38萬元，成交價282萬元，呎價約6,052元。

●中原霍栢雄指，火炭駿景園6座低層A室，實用面積約1,041方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,200萬元，議價後以1,050萬元沽出，呎價約10,086元，新買家為同區租客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢寶珊苑3座頂層連天台單位，實用面積約984方呎，套三房連工人房間隔，連約1,051方呎天台，望內園景，叫價1,400萬元，減價100萬元，終以1,300萬元連車位成交，呎價約13,211元。

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