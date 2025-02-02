蛇年首5日錄新盤成交58宗 較去年飆5.4倍
2025年02月02日 21:34
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踏入蛇年，樓市交投繼續以一手主導，新盤市場於5日長假期共錄得約58宗成交，較去年龍年的新春假期僅9宗，大幅增加逾5.4倍。
●日出康城GRAND SEASONS錄「一客兩食」
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周日(2日)連錄3宗成交，包括有大手客斥資920.6萬元購入兩伙一房單位，計劃收租之用。據悉，該名大手客購入第1A座16樓E室，為實用面積323方呎，成交價461萬元，呎價約14,272元。同時買入第1B座16樓E室，實用面積322方呎，以459.6萬元獲承接，呎價約14,273元。
●屯門黃金海灣第2期珀岸兩日沽約31宗
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，於大年初四(1日)展開次輪銷售，即日售出27伙，周日(2日)再添約4宗成交，兩日共售出約31伙。
●內地高才斥837萬元購入屯門飛揚第2期三房
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周日(2日)售出三房單位，為2期5座地下E室，實用面積722方呎，外連187方呎平台，成交價837.9萬元，呎價約11,605元。據悉，買家為國內高才，已來港一段時間，於參觀項目現樓後，即決定購入單位。長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，飛揚系列現已累售723伙。
●元朗洪水橋滙都農曆新年假期內錄3宗成交
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於農曆新年假期項目內共錄得3宗成交，總成交金額共1,333萬元。集團執行董事關堡林表示，3伙均屬兩房戶型，包括今(2日)最新售出單位為第6座7樓B01室，實用面積437方呎，以459.81萬元沽出，呎價約10,522元。發展商計劃於農曆年後，以震撼優惠價推出滙都II的全新單位應市。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日沽出兩伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，兩日內共錄得3宗成交，包括最新售出Fiskars 第2B座的32樓B室，為實用面積430方呎的兩房單位，成交價567.52萬元，呎價約13,198元。
●香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山兩房售978萬
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周日(2日)以978.28萬元售出第2B座12樓E室，為實用面積488方呎，兩房間隔，呎價約20,047元。
●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，於新春期間接連錄得承接。項目於周日(2日)再沽出兩伙，總成交金額共涉逾1,838萬元。最新售出的單位包括第3座22樓B室，實用面積627方呎，屬三房一套連開放式廚房間隔，成交價1,294.9萬元，呎價約20,652元。
●大埔馬窩路項目預告上半年登場
萬科香港旗下大埔馬窩路大型住宅項目，部署上半年推出市場。該公司董事總經理周銘禧表示，項目提供1,650伙，將會分期數推出。該盤依山而建，設計及規劃利用地勢高差，將整個項目分為三個梯台，每個梯台的景觀各有特色。
●屯門瑧譽洋房錄大額終止交易
據項目成交紀錄冊，保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，新近錄得5號洋房的終止交易，實用面積5,209方呎，外連376方呎平台，1,025方呎花園，及1,148方呎天台，原本在2023年2月以逾1.74億元售出，買家採用成交期長720日的付款計劃購入物業，當時呎價為33,500元，惟交易於周六(1日)已終止。