蛇年首5日錄新盤成交58宗　較去年飆5.4倍

踏入蛇年，樓市交投繼續以一手主導，新盤市場於5日長假期共錄得約58宗成交，較去年龍年的新春假期僅9宗，大幅增加逾5.4倍。

●日出康城GRAND SEASONS錄「一客兩食」

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周日(2日)連錄3宗成交，包括有大手客斥資920.6萬元購入兩伙一房單位，計劃收租之用。據悉，該名大手客購入第1A座16樓E室，為實用面積323方呎，成交價461萬元，呎價約14,272元。同時買入第1B座16樓E室，實用面積322方呎，以459.6萬元獲承接，呎價約14,273元。

●屯門黃金海灣第2期珀岸兩日沽約31宗

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，於大年初四(1日)展開次輪銷售，即日售出27伙，周日(2日)再添約4宗成交，兩日共售出約31伙。

●內地高才斥837萬元購入屯門飛揚第2期三房

●元朗洪水橋滙都農曆新年假期內錄3宗成交

●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日沽出兩伙

●香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山兩房售978萬

●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙

●大埔馬窩路項目預告上半年登場

萬科香港旗下大埔馬窩路大型住宅項目，部署上半年推出市場。該公司董事總經理周銘禧表示，項目提供1,650伙，將會分期數推出。該盤依山而建，設計及規劃利用地勢高差，將整個項目分為三個梯台，每個梯台的景觀各有特色。

●屯門瑧譽洋房錄大額終止交易