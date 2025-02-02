資本策略供股加發債籌19.9億 明復牌
2025年02月02日 22:03
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資本策略地產(00497)公布，控股股東兼主席鍾楚義邀請基滙資本作為公司策略長期投資者；基滙資本將聯同鍾楚義將出資現金對新成立的Newco進行資本化，以較收市價溢價的認購價認購供股。公司亦將向債券認購人發行高級無抵押債券，使公司所籌集的現金總額達到約19.92億元。公司申請於周一(3日)復牌
供股計劃為每10股供18股，藉以籌集所得款項總額約14.92億元，其中約11.58億元將由Digisino及投資人資助Newco提供。認購價為每股0.18元，較基於收市價計算的理論收市價每股合併股份0.17元溢價約5.88%。另外，資本策略亦將發行5億元的四年期高級無抵押債券，年利率8.22%，認購人為基滙資本牽頭的機構投資者財團。供股加發債，令資本策略共集得19.92億元。
同時，集團建議將股份2合1，每手買賣單更改為2萬股；又同時建議進行紅利認股權證發行，所有合資格股東將有權按於記錄日期每持有10股合併股份(或於股份合併前每20股現有股份)獲發一份紅利認股權證為基準收取紅利認股權證。
集團指，融資方案為公司帶來及時資金，資金將用於強化現金流管理及應對當前經濟波動，確保財務穩健，支持業務持續發展。未來計劃包括繼續現行銷售計劃，目標於2029年3月底前未來四個財政年度內，實現至少90億元銷售額，以產生足夠資金用於償還債務及從物業組合中獲利。