資本策略供股加發債籌19.9億　明復牌

供股計劃為每10股供18股，藉以籌集所得款項總額約14.92億元，其中約11.58億元將由Digisino及投資人資助Newco提供。認購價為每股0.18元，較基於收市價計算的理論收市價每股合併股份0.17元溢價約5.88%。另外，資本策略亦將發行5億元的四年期高級無抵押債券，年利率8.22%，認購人為基滙資本牽頭的機構投資者財團。供股加發債，令資本策略共集得19.92億元。

同時，集團建議將股份2合1，每手買賣單更改為2萬股；又同時建議進行紅利認股權證發行，所有合資格股東將有權按於記錄日期每持有10股合併股份(或於股份合併前每20股現有股份)獲發一份紅利認股權證為基準收取紅利認股權證。

集團指，融資方案為公司帶來及時資金，資金將用於強化現金流管理及應對當前經濟波動，確保財務穩健，支持業務持續發展。未來計劃包括繼續現行銷售計劃，目標於2029年3月底前未來四個財政年度內，實現至少90億元銷售額，以產生足夠資金用於償還債務及從物業組合中獲利。