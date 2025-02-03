東方日報B1：特式關稅戰開打 港股新歲盼蛇來運轉
2025年02月03日 00:04
東網電視更多新聞短片
專家指港股現價已反映特朗普對華加徵關稅消息，後市跌極有限。
跟剛過去龍年相反，港股蛇年「例跌」，1977年以來的蛇年恒生指數跌幅介乎5.08至32.48%，而在2025年乙巳蛇年紅盤開市日之前，上任未夠半個月的美國總統特朗普即宣布對中國再加徵10%關稅，真正令市場擔憂的是這可能只是「前菜」。然而，專家相信，港股現價已經反映特朗普2.0發動關稅戰，頂多跌一成多，不會像2022年10月、2024年1月那樣跌穿15,000點。
Wind數據顯示，2018年7月6日特朗普宣布對價值340億美元的中國貨加徵25%關稅，即中美貿易戰正式開打，恒指輾轉受壓，直到同年10月底止跌回升，連同當時內地長期停發網絡遊戲版號的夾擊，累挫13.17%，往績市盈率由約10.6倍左右縮至接近9倍，並無跌至過去10年最低殘的水平—7.3倍左右(上周二約9.2倍)。
現時內地經濟不如當年，息口亦高一大截，但東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰相信，由於市場已經預期特朗普會加徵關稅，兼未必到此為止，港股市盈率不會重回接近7倍的低殘水平、跌至14,500點附近。
他指，中美糾紛加劇和美國減息預期降溫固然限制港股上升空間，內地刺激經濟又會限制下跌空間，且對美國出口佔藍籌股收入比例很有限，聯儲局又不是處於加息周期，預期短期內恒指最差下試17,000至18,000點（市盈率約8倍），失守19,000點已可考慮落注，留意大型國企股。然而，800美元以下包裹進口美國的關稅豁免已不適用，中資電訊股跨境業務的估值或受影響；DeepSeek的「低成本」尚待驗證，而這關乎資金會否轉投中資科網股。
星漢資產管理行政總裁王榮昆直言，港股今個蛇年玩法應會「跟着特朗普走」，指對下月兩會政策不宜抱太大期望。然而，綜觀去年恒指市盈率曾低見7.3倍，最高則見10.2倍，所以若然恒指市盈率回落至大約8倍，值得吸納，同時板塊方面仍然以中特估，以及派息穩陣的國企為主。
香港股票分析師協會副主席郭思治認為，蛇年港股走勢應相當反覆波動，主因國際政治經濟相當不明朗，若恒指年內高低波幅為6,000至7,000點，如是者最差情況要見18,000點或更低，視乎有沒有足夠資金將大市推高至23,000點，滙豐控股(00005)、內銀及中資電訊股表現硬淨。
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，蛇年港股會否延續龍年收爐前夕的「春節行情」，甚至出現「東升西降」的局面，主要視乎內地宏觀經濟基本面，如內需、內房及出口表現，以及人民幣能否持續反彈，中資科網股延續升勢的關鍵則在於外資會否將資金由大型美國科企轉投港股，暫時料蛇年港股以炒波幅為主，建議吼小米集團(01810)和舜宇光學(02382)等出口製造股。
內地股市方面，王榮昆表示，雖然今年開局表現較差，惟由於滬深兩市成交額及成交量平穩，不似港股成交大上大落，而且「內地確是有下工夫刺激股樓」，例如在市值管理方面，股價低於5元(人民幣‧下同)的上海A股公司已由500間縮至100間，低於一元、瀕臨除牌邊緣的企業，也由100間縮減至50間，其實做得不錯，加上內地不少省市均有發放消費券，不妨看看內地能否推動資金入市A股。