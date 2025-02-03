華夏文化科技接獲聯交所復牌指引
2025年02月03日 08:40
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華夏文化科技(01566)宣布，於2025年1月22日，公司自聯交所接獲函件，當中載列有關恢復公司股份買賣的復牌指引，包括對該等交易進行適當的獨立法證調查；向監管機構表明集團管理層及╱或任何對集團管理及營運具有重大影響力的人士的誠信、能力及╱或品格並無合理的監管疑慮而可能令投資者承受風險或損害市場信心；進行獨立內部監控審查，並表明公司已設有足夠的內部監控與程序；及向市場公布所有重大資料，以供公司股東及其他投資者評估公司的狀況。
倘公司於2026年5月20日期限屆滿前，未能糾正導致其暫停買賣的問題、全面遵守上市規則以令聯交所滿意，並於當天前恢復股份買賣，則上市科將建議上市委員會進行取消公司上市地位的程序。
公司將盡最大努力達成復牌指引所載條件，並將尋求盡快恢復其股份買賣。根據上市規則，公司須公布其業務營運、復牌計劃、實行復牌計劃的進度以及復牌計劃的任何重大變動詳情的季度更新資料。首份季度更新資料須於今年2月20日或之前公布，而進一步季度更新資料將自該日起每3個月公布，直至復牌或取消上市地位(以較早者為準)。