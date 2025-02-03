華夏文化科技接獲聯交所復牌指引

倘公司於2026年5月20日期限屆滿前，未能糾正導致其暫停買賣的問題、全面遵守上市規則以令聯交所滿意，並於當天前恢復股份買賣，則上市科將建議上市委員會進行取消公司上市地位的程序。

公司將盡最大努力達成復牌指引所載條件，並將尋求盡快恢復其股份買賣。根據上市規則，公司須公布其業務營運、復牌計劃、實行復牌計劃的進度以及復牌計劃的任何重大變動詳情的季度更新資料。首份季度更新資料須於今年2月20日或之前公布，而進一步季度更新資料將自該日起每3個月公布，直至復牌或取消上市地位(以較早者為準)。