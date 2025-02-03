金管局：港銀特定分類貸款仍有上升壓力 整體風險可控

金管局副總裁阮國恒表示，銀行業存款有所上升，惟貸款需求持續疲弱，但資產質素可控。他指，過去兩、三年間銀行業特定分類貸款(不良貸款)比率緩緩增加；截至去年9月升至1.99%，又指去年第四季數據初步與第三季度相若。

阮國恒於立法會財委會上指，受環球利率高企，內地房地產發展商問題未完全解決、本地中小型房地產發展商亦見流動性緊張，預期特定分類貸款比率仍有上升壓力，但整體風險可控。他解釋，銀行貸款未見集中、銀行特定分類貸款撥備覆蓋率高，不計算抵押品亦達65%，計算押品覆蓋率更達130%。

百分百擔保特惠貸款壞帳率達13.5%

金管局去年推出9項支持中小企措施，阮氏指，首9個月逾3.1萬家中小企受惠，涉及貸款額度逾730億元。今年將會與銀行公會商討再推中小企升級轉型專項貸款，希望幫助企業擴闊市場。

另外，金管局副總裁李達志表示，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率升至13.5%，呈現上升勢頭，當局會小心管理，若惡意不還款會追討，期望減緩上升趨勢。截至1月15日，八成及九成信貸擔保產品已批出約4.2萬宗申請，涉及金額1,454億元。