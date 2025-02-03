金管局：調撥外匯基金緩財赤要考慮市場信心問題

金管局總裁余偉文出席立法會財委員會會議上表示，由於美國政策的不確定性，預期未來一年投資環境困難，外匯基金今年部署繼續着重穩定性，例如增加現金比例，繼續分散投資等。

余偉文相信，環球利率仍會繼續下調，但步伐或較務期慢；或使外匯基金的債券收入保持穩定。但若利率因為關稅、通脹等情況回升，則會影響債價，當局會以穩健方式作部署，有防禦性配置，包括投資較短期債券、持有較多現金及分散投資。

會上有議員關注，可否撥出更多的外滙基金投資收入以減輕港府財赤。余偉文稱，在《外匯基金條例》第8條例明，財政司司長諮詢行政長官及行政會議後，可以將外匯基金儲備，撥入財政儲備，但前提要判斷不會影響香港保衛貨幣金融穩定能力。

他強調，現時外圍環境急劇變化，若進行調撥，則要考慮會否影響市場對外匯儲備是否有足夠防禦貨幣，以維持金融穩定的信心，亦要考慮觀感問題，市場會否猜測有第二次調撥等，若信心動搖，資金會移動得好快，且影響難以逆轉，因此要小心。

他指，現時外匯基金與政府分帳安排在2007年開始，一直行之有效，亦較有預測性，不會令庫房不會在基金投資失利時突然失去預算。