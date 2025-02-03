財庫局陳浩濂：今年挑戰機遇並存　續推動政策完善

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，香港經濟正處於結構調整過程，加上全球政經環境複雜多變，預期2025年是挑戰與機遇並存的一年，港府將繼續推動政策完善、基建建設及金融科技發展，吸引更多國際資金與人才，鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位。

他坦言，環球經濟環境仍有挑戰，地緣政治風險、新一屆美國政府的政策方向，以及美國聯儲局可能放慢減息步伐等，都為全球經濟前景帶來不確定性。雖然歐元區通脹已回落，但投資疲弱仍拖累經濟增長，而亞洲經濟表現相對強勁，中國內地去年經濟增長5%，在中央經濟工作會議提出更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，市場反應正面，預期將進一步促進內需，推動內地經濟穩步上升。

他指出，香港在「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢，只要發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，本港的機遇定必大於挑戰。港府一方面會鞏固提升傳統優勢，在新時代新形勢下「勇於改革、敢於創新」，為金融服務業等傳統優勢產業注入新動能、增添新內容、提升其競爭力；另一方面會以創科為經濟注入新動能、開闢新賽道，為香港在人工智能和數據科學、生命健康科技、金融科技、新能源和新材料等範疇構建蓬勃的生態圈，聚集相關的企業和人才。

他提到，去年香港金融服務業不同板塊表現亮眼，其中，股票市場單日成交在10月創出單日歷史新高，逾6,200億元，全年日均成交額1,318億元，按年升26%，新股集資875億元，按年增加89%，排名全球第四。在資產及財富管理業方面，香港繼續成為亞洲區內最大的跨境財富管理中心和對沖基金中心，證監會註冊持牌法團的數目去年首3季增加了33家。