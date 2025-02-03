罕有認同！特朗普：聯儲局上周維持利率不變決定正確

外媒報道，美國總統特朗普表示，聯儲局上周維持利率不變的決定「在目前情況下是正確」，並稱自己對聯儲局的決定未感到意外。他此言跟過去不斷呼籲聯儲局減息傾向明顯不同。

他周日(2日)晚上表示：「我並不感到意外。目前維持利率不變是個正確做法。」他經常呼籲聯儲局減息，最近一次是在上周六(1日)，稱當局犯下很多錯誤，並再次提到美國總統對聯儲局的行為應有「發言權」。他指，個人直覺比聯儲局或主席在很多情況下都更好。

此外，在聯儲局做出決定前一周，特朗普也在達沃斯世界經濟論壇發表演說。他在去年競選期間曾稱考慮對聯儲局進行改革，包括美國總統是否應對聯儲局的利率決策擁有發言權。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)上周三(1月29日)宣布，將聯邦基金利率維持在4.25至4.5厘區間，主要因為通脹擔憂加劇，且特朗普採取一系列新關稅和驅逐非法移民舉措恐重新引發通脹。

聯儲局主席鮑威爾上周三表示，無理由急於採取下一步行動。他宣布決定維持利率不變並指，認為目前的政策和經濟形勢非常好，因此覺得不需要急於作出任何調整。反映利率期貨市場的芝商所(CME)FedWatch工具亦顯示，市場看好當局下月將持續按兵不動，機會高逾8成，5月維持目前利率不變機會也超過5成。