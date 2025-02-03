瑞銀汪濤：美加關稅將挫華經濟　維持年底人幣預測於7.6

美國對加拿大、墨西哥及中國實施新關稅。瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，三國商品的進口貨值佔美國總商品進口約45%，佔美國國內生產總值（GDP）約5%，預期美方對加拿大及墨西哥加徵關稅，會導致美國GDP下降約0.8個百分點，對華加徵關稅則會對美國GDP造成約0.1至0.2個百分點的影響。

汪濤指，若然美國持續向中國加徵10%關稅，將使中國的出口受壓，投資和消費減弱，會累及中國GDP下降0.3至0.4個百分點，出口衝擊也可能令中國通脹再跌0.2個百分點，但參考2018至2019年加徵關稅的情況分析，相信中國不會即時採取反制措施，而是會保持談判及合作持開放態度。

瑞銀重申，維持中國今年經濟增長4%的預測，有關預測已涵蓋美國將於第三季對中國進口貨品徵收60%關稅，以及2026年更多商品徵收更高關稅的預測。

特朗普剛上任時沒有立即上調關稅，人民幣在1月底出現升值，但此次上調關稅可能將給人民幣帶來新的貶值壓力。汪濤預期美元將保持強勢或進一步走強，且中國出口產品關稅可能進一步上調，故維持今年底人民幣兌每美元7.6的預測。但該行認為，中國不太可能主動利用人民幣貶值來應對關稅上調，但出於金融穩定的考慮，中國將盡力減少和減緩人民幣貶值的步伐。