港交所：有企業盼來港第二上市　借道接觸內地投資者

去年也有出席同一活動的集團行政總裁陳翊庭補充，投資者過去着眼於「何時(when)」可以重新配置中港市場，現已改為配置「應增加多少」(how much more)，反映外資信心已恢復。

她又指，現在是時候增加港交所的國際影響力和競爭力，吸引更多優質的國際、內地及本地公司在港上市，也會為港交所構建面向未來的基礎設施，並且探索更多新興業務。港交所今年會不斷檢討互聯互通所有規則和機制，並從3方面推進，包括豐富產品、加強運作機制的基建，及增加參與方，期望更多內地和國際投資者可參與機制，又預計房地產信託(REITs)很快可納入互聯互通機制。

唐氏形容去年是豐收的一年，港股日均成交量達1,320億元，10月更創下單日成交逾6,200億元新高，較2023年平均紀錄升6倍。今年1月日均成交1,500億元 ，而西方投資者亦重投香港市場，對此感到鼓舞。上月已有8隻新股上市，另接獲約30宗新上市申請，現正處理上市申請逾100宗，當中有10宗為A股公司。

被問到人民幣櫃台納入港股通及推出國債期貨時間表，她指，正馬不停蹄地進行準備工夫，期望年內有好消息。至於倫敦金屬交易所(LME)早前列香港為認可交付地點，下一步將物色倉庫營運商，期望未來6個月能有好消息。