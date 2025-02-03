證監會年度赤字預測降至1.48億元　4月起重新收牌照年費

香港證監會向立法會財經事務委員會提交新一個財政年度的財政預算案，更新本財政年度(2024/25年度)赤字預測至1.48億元，而2025/26財年預期錄2.38億元赤字，一如過去，不會向立法會要求撥款。同時宣布，今年4月起重新徵收牌照年費，為近13個年度以來，第二度收取牌照年費。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，按用者自付原則，是時候恢復收費，強調不是低估牌費對業界的影響，特別是中小經紀，但牌費維持在每年4,700元，沒有增加，亦佔經營成本不大，在重新徵費前已諮詢業界。

證監會下年度預算經常開支為25.92億元，按年增加7.2%，主要是人事費用增加1.3億元，當中包括年度加薪約2.1%。同時建議增設15個新職位，其中8個旨在加強虛擬資產監管制度、市場監察和執法調查方面的人手支援，7個加強資訊科技及機構支援。

有立法會議員批評，在港府財赤下，政府部門縮減開支時，證監會作為公營機構增加人手編制及開支，對其他部門是不公平，認為該會有責任開源節流。

主席黃天祐強調，證監會崇尚審慎理財，除了減省成本外，也會增加科技應用，提升工作效率，而董事會也會定期檢視財務，當中需要平衡及促進市場發展和監管工作。

截至2025年3月底，證監會非預留作限定用途的儲備金63.59億元，而預留作限定用途的儲備金則11.08億元。2025/26財年預算收入23.53億元，按年增加3.7%。預測基於該財年內，證券市場日均成交額1,350億元，而期貨或期權市場日均成交量為60.5萬張合約；及徵收牌照年費可有收入2.56億元，當中1.28億元按應計基準在財年內確認入帳。