花旗香港向員工大派利是　新春辦捐款活動送祝福

花旗香港管理層親臨分行與前線員工拜年。花旗銀行香港Citigold及Citigold Private Client業務主管蔡惠琳（中）、保險策略及業務部主管鍾月英（左）及客戶策略及銷售管理主管成靜雯（右）。

花旗香港管理層於大年初六先到訪位於彌敦道的旺角分行，向各同事派利是賀新禧，答謝員工一直以來的努力，並送上新春祝福；另藉著新春佳節，於指定分行設置東華三院捐款箱，讓愛心傳遞。

本月3至12日期間，於花旗以下四間指定分行（會德豐分行、旺角分行、彌敦道分行及銅鑼灣分行）設置東華三院捐款箱，方便顧客和市民隨時捐款，讓愛心在新春期間傳遞。作為對捐款人的感謝，每位前來捐款的市民將獲贈一套12款「Citi x 張敬軒 x Dear me, 蛇年特別版貼紙套裝」以作紀念。而所有在活動期間籌得的善款，全數用於支持東華三院拓展各項服務。

花旗香港表示，踏入蛇年將繼續充分發揮集團的獨特優勢，致力加強在本地財富管理之領導地位，並持續加大對人才的投入，進一步推動香港以及區內客戶主導的財富業務增長，為客戶提供優質及創新的財富管理產品和服務，與客戶攜手增值財富。