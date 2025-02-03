高盛：特朗普關稅對石油及天然氣價格影響有限

外媒報道，高盛表示，美國總統特朗普對中國、加拿大及墨西哥課徵進口關稅，短期內對全球石油及天然氣價格產生的影響有限。

特朗普日前宣布加徵關稅後，刺激石油及天然氣價格在周一(3日)大幅上漲。高盛在周日(2日)的一份報告中指，受關稅因素影響，美國從加拿大進口的天然氣可能因而減少，但減少幅度太小，不足以大幅推升美國天然氣價格。

高盛指，由於替代出口市場有限，預料加拿大石油生產商最終將承擔大部分關稅，加拿大原油價格每桶將較正常情況低上2至3美元，美國消費者對成品油價格將多負擔2至3美元。

至於加拿大和墨西哥的海運石油進口，將改道至其他市場。美國將採用來自石油輸出國組織及盟國(OPEC)、拉丁美洲的原油和歐洲的成品油，來取代美墨的供應。

高盛維持對2025/26年油價預測，並且預計，由於全球石油生產和需求穩定，以及加拿大石油關稅已反映在價格中，短期內油價的影響微乎其微。該行在上周將今年和2026年布蘭特期油價格預測，分別上調至78美元及73美元，之前為76美元及71美元。

特朗普表示，他將會與加拿大和墨西哥領導人進行會談；較早時兩國領導人宣布報復性關稅，並且淡化改變主意的預期。高盛分析師在另一份報告指，美國對墨西哥和加拿大徵收關稅，將是短暫。