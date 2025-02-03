中芯「攻克5納米核心技術」　消息來源存疑...

然而，查閱《紐約時報》網站，並無相關報道，況且如此重要消息一定會被編輯起標題。去年12月中，即中芯展開升浪時，該報關於中芯的報道卻是「拆開華為手機(Mate 70)發現中國晶片(工藝)進展如何停滯」。

其實消息來自一個內地自媒體，即所謂「小作文」，用字是「最近根據紐約時報的消息」，還煞有介事稱「台積電的前副總裁林本堅也來湊熱鬧說︰美國已經攔不住中國大陸在5納米上的突破了」。實際上，去年這個時候也傳過中芯殺入5納米製程，英國《金融時報》當時的消息更加是去年量產，可是「小作文」已寫明「尚未實現大規模量產」。

林本堅確有其人，也確實說過中芯能夠做到5納米，但已經是2023年的事，張冠李戴卻說別人「湊熱鬧」。林在台積電工作時，想出用水折射的DUV(極紫外光)光線增強它刻畫電路圖的精密度，業界稱「浸潤式微影」，把DUV的極限推到10納米以下製程。

「小作文」提到中芯所謂做5納米採用「多重曝光」和「四重圖案化」技術，其實業界早就知道。它大致上是，由於晶片原件極為細微，DUV要重複「畫」幾次始能把電路「畫」清楚，問題是易出錯，所以外界才一直說中芯用DUV做10納米以下製程良率存疑。