會計師和財會專業人士信心指數急跌

ACCA(特許公認會計師公會)和IMA®️(管理會計師協會)公布最新2024年第四季《全球經濟狀況調查報告》(GECS)，雖然美國會計師的信心有所改善，但2024年第四季的金融專業人士信心指數明顯下降。面對未來高度不確定的一年，包括美國新政府上台、地緣政治緊張局勢加劇以及國內各種經濟和政治挑戰，信心指數跌至2020年第二季度以來的最低水平，就業指數也急劇惡化。

信心指數方面，報告指，西歐信心指數大幅下降，處於2022年第三季以來的最低水平。亞太地區和北美地區的信心指數也出現相當明顯跌幅，其中對中國經濟的持續擔憂以及美國提高關稅的風險可能對前者的信心構成壓力，北美信心指數的下降則反映加拿大受訪者的情緒急劇惡化。而美國信心指數方面，則連續第二季上升，反映全球最大經濟體的持續復甦能力。

在美國經濟強勁推動下，全球經濟在2024年表現相當韌性。全球新訂單和資本支出指數的強勁復甦勢頭，表明全球經濟不會很快陷入下滑。然而，即使美國是目前全球經濟唯一一個表現出顯著復甦迹象的主要引擎，而全球信心指數有時會非常波動，但其急劇下降證明，鑑於當前巨大的不確定性，企業的緊張情緒非常嚴重。因此，未來一年全球經濟增長面臨顯著下行風險。