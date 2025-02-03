發展商辦新春團拜兼公布賣樓計劃　屯門樓單日套現2.5億

各大發展商陸續舉行新春團拜活動，趁機公布蛇年賣樓大計。北角項目預告周內推出首張價單，以及安排正式對外開放示範單位。屯門現樓項目連售兩座洋房及居室，單日吸金逾2.58億元。

●北角皇都部署周內公布首張價單

●屯門瑧譽獲大手客斥逾2.58億連掃兩座洋房

●白沙灣WHITESAND COVE最快月內開放現樓示範單位

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，正積極籌備推售，最快於本月內開放現樓示範單位以供預約參觀。集團銷售總監封海倫表示，項目提供40伙臨海洋房及分層單位。她續指，踏入蛇年，集團將推售共5個項目，共涉及720伙。包括大埔滘住宅項目，設有獨立屋及分層單位共170伙，預計年內取得預售樓花同意書，有機會第四季發售。

●元朗洪水橋滙都兩房436萬元成交

●恒基營業(二)部計劃年內推售6盤

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，旗下部門將於今年推售6個新盤，共涉約3,800伙。其中，九龍城南角道項目將會打頭陣，涉逾300伙，預計於首季推出。至於下半年亦有多個焦點新盤登場，包括紅磡庇利街/榮光街重建項目，旺角萬安街項目，共提供逾1,300伙，主打中小型單位。港島區方面，有灣仔活道項目及山頂盧吉道超級洋房，共涉逾150伙。

●啟德天瀧三房成交價3,290萬元

●日出康城GRAND SEASONS單日錄兩宗成交

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一(3日)錄得兩宗成交，包括第1B座23樓D室，為實用面積435方呎的兩房戶，成交價624.1萬元，呎價約14,347元。另一伙為第1A座23樓E室，實用面積323方呎一房，以466.9萬元售出，呎價約14,455元。

●屯門黃金海灣兩期項目累售約715伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣兩期項目，銷售理想。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，第1期意嵐於去年7月起推售，第2期珀岸則於上月18日起開售，截至周一(3日)共已累售約715個單位，近兩日售出的6個單位戶型涵蓋開放式至三房間隔。

●何文田傲玟周五招標賣3伙

何文田一手樓盤傲玟開放全新現樓連裝修示範單位，並公布最新銷售安排，將於周五(7日)以招標形式推出3伙。即將招標的3個單位，包括項目2座22樓A、B室，實用面積1,403及1,425方呎，均為三房雙套房戶型。另一伙為3座28樓C室，實用面積934方呎，為兩房雙套房間隔。至於最新開放的示範單位為5座17樓A室，實用面積1,399方呎，三房三套房間隔。