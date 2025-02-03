m18講場：銀行闊綽啲？大行開工利是最多2000元

農歷新年緊接周末長假，相信絕大部分打工仔大年初六正式復工，絲絲在此先祝廣大讀者蛇來運轉、萬事如意！重返辦公室，第一件事必定同公司逗封開工利是，拎個好意頭寓意開工大吉。而本地眾多金融機構方面，絲絲仲聽聞有銀行出手闊綽大派2,000元開工利是，亦有銀行高層親自落分行同員工拜年。

云云銀行中，信銀國際以2,000元電子開工利高踞榜首，其次為數字銀行眾安(ZA Bank)及花旗香港，分別派1,000元及800元；傳統大行方面，滙豐、中銀香港及恒生各派500元，東亞和星展香港則均派100元。

信銀國際表示，今年繼續向員工派發電子利是2,000元；另推出員工限定「蛇年搶利是」，透過inMotion動感銀行「獎賞Go！」平台抽獎，最高獲288元加碼利是。中銀香港則透過BoC Pay+向員工派發500元開工利是，對員工表達感謝和祝福。

渣打除了200元開工利是外，早前亦舉辦員工大抽獎，共送出超過1,000份獎品讓員工與家人一起慶祝新春佳節。獎品包括50,000「亞洲萬里通」里數(可兌換兩張大阪來回機票)、香港迪士尼樂園或海洋公園門票，五星級酒店禮券等。

花旗香港管理層今早亦到訪旺角分行，向各同事派利是賀新禧。該行指，新一年將持續加大對人才的投入，推動香港以及區內財富業務增長，為客戶提供優質財管產品和服務。另外，由即日起至2月12日，該行在4分行設置東華三院捐款箱，方面客戶在新春期間傳遞愛心，並可獲特別版貼紙作紀念。