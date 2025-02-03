君滙港兩房樓王劈價售900萬　呎價1.7萬元

二手市場繼續錄減價成交。西南九龍君滙港兩房樓王，減價80萬元後，以900萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣甘尚德表示，西南九龍君滙港1座中高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望市景及海景，為同則樓王，叫價980萬元，議價後以900萬元成交，呎價約17,442元。

●中原張仲偉稱，九龍塘畢架山一號6座高層A室，實用面積約1,026方呎，套三房間隔，另設工人套房，以1,870萬元連車位沽出，呎價約18,226元，新買家為換樓客。

●中原王秉義表示，奧運站柏景灣7座低層A室，實用面積約737方呎，套三房間隔，另設儲物房，剛以1,336.6萬元沽出，呎價約18,136元，新買家為外區客。

●中原任展雄指，長沙灣居屋凱德苑高層8室，實用面積約379方呎，一房間隔，放售短短兩個半月，未補價第二市場叫價488萬元，以綠表價453萬元易手，呎價約11,953元。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳天晉II的2B座低層B室，實用面積約943方呎，套四房連工人房間隔，區內客見樓價回落，利息下行，出票洽購上址，原業主叫價1,600萬元，雙方議價24小時，終以1,498萬元成交，呎價約15,885元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田碧濤花園2期都美閣中層D室，實用面積約1,108方呎，三房間隔，望河景，叫價1,148萬元，放盤約3個月，減30萬元，以1,118萬元沽出，呎價約10,090元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間11座高層B室，實用面積約496方呎，原則兩房改一房設計，特色單位連空中平台約65方呎，有裝修，放盤約5個月，叫價530萬元，獲同區上車客洽購，以515萬元承接，呎價約10,383元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗怡豐花園B座中層B2室，實用面積約329方呎，兩房間隔，同區租客見樓價已較高位累積回落，但租金水平則持續上升，計劃由租轉買，僅視察一個單位，即以315萬元購入自住，呎價約9,574元。

●中原梁仲維指，過去5日新春長假荃灣錄約5宗二手買賣，荃灣朗逸峯1座中層D室，實用面積約1,039方呎，套三房連儲物房間隔，今年1月叫價880萬元，減價42萬元，以838萬元易手，呎價約8,065元，買家為區內換樓客。

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