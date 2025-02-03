關稅戰嚇散美股　三大股指疲弱　納指挫近2%

過去美國總統特朗普喜歡拿股市破頂往臉上「貼金」，如今他不惜讓美國人「受點苦」大打關稅戰。美股3大指數周一早段下跌，道指現挫391點，報44,153點；標指跌86點，報5,953點；以科技股為主的納指跌379點或1.93%，報19,248點。

港股夜期現升93點，報20,415點，較本港周一收市高水198點。

加拿大皇家銀行(RBC)稱，美股估值本來已屬超賣，關稅加劇通脹風險，關稅戰恐使標指跌最少5至10%。

不過，RBC不排除美國對加拿大與墨西哥的關稅只會維持一陣。瑞銀財富管理投資全球首席投資總監Mark Haefele亦以此為由，維持標指目標於6,600點，原因是工業團體會訴諸法律、並派人游說；又相信關稅能促使北美三國重新談判特朗普當年自己促成的美墨加協定，使墨西哥和加拿大讓步，而人工智能(AI)會提振美企盈利，支持美國經濟增長動力。

大行估北美三國快傾掂

共和黨競選時常拿能源價格上漲抨擊拜登的施政，高盛相信，特朗普對加拿大油氣徵10%關稅不足以令美國天然氣價格大幅上漲，並指加國原油素來對國際油價有折讓，是因為其銷路有限，加國油企要承擔的關稅成本，終歸會多過美國的消費者。

巧合地，該行也認為北美三國關稅戰很快會偃旗息鼓，續稱油價已反映加國原油被加徵關稅，以當年前全球原油供需穩定，本次關稅戰對油價的影響有限，布蘭特期油今、明兩年最新目標價分別為73美元和78美元。

個股方面，特朗普日前與英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳會晤後表示擬對進口晶片加徵關稅，英偉達跌近5%，AMD和高通分別跌逾2%及2%。仍相當依賴中國產能的蘋果公司(Apple Inc.)亦跌逾2%。

Meta行政總裁朱克伯格不但全力奉承特朗普，又可能將公司註冊地由拜登家鄉特拉華州遷至「紅州」德州，股價跌約1%。不過，該股獲中國投行中金調升目標價至700美元，其解釋是即使支出增幅遠超收入，「行業估值中樞」已上行，且美國經濟良好。