廖嘉豪：DeepSeek、美國議息及關稅如何影響投資？

立春已過，蛇年伊始，祝各位蛇來運到，投資如意，事事無憂！上周先後經歷DeepSeek觸發的美國科技股震盪、聯儲局議息及周末特朗普正式向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，投資市場波動性升溫。本周為讀者整理上述三項事件對投資市場的後續影響。

DeepSeek或未有改變人工智能(AI)開支持續強勁增長趨勢，以及AI記憶體需求前景仍然積極，資本開支續升應有利半導體行業。中國的DeepSeek人工智能(AI)工具令市場擔心研發表現出色的AI工具或毋須巨大投資成本，並因此擔憂AI開支快速增長期開始結束。需留意的是，DeepSeek建基現有的其他AI模型，並仍需AI雲端運算服務，而雲端服務供應商巨企的AI開支持續強勁增長則佐證AI運算需求強勁。同時DeepSeek亦可能激發大量公司冒起挑戰其市場地位，或令AI更加普及，因為較低成本的潛在新AI模型或推動AI需求增長及更廣泛採用AI技術。

DeepSeek在創意寫作及邏輯推理方面表現較突出，或可能引發各種AI模型在特定功能激烈競爭，可能推動AI晶片加速向訂製化和多樣化趨勢發展，兩者皆推動市場加快採用訂製化高頻寬記憶體，而高頻寬記憶體的測試合格率較低(約50%)，或續鞏固高頻寬記憶體2025年供不應求的局面。

除半導體行業積極前景未變外，美國軟件行業亦可受惠DeepSeek的潛在運算效率突破。不論是針對面向客戶如營銷及客戶服務等的「前台軟件」，或按特定行業度身訂製的「垂直軟件」行業，均可受惠高效但成本更低的AI產品。

聯儲局上周維持利率不變符合預期，雖然市場因擔心關稅刺激通脹升溫限制美國減息幅度，利率期貨市場目前預期今年僅減息1.5次，或仍低估聯儲局因通脹放緩的減息行動。上周五公布的PCE通脹顯示物價續向聯儲局目標發展。最近3個月的年化均值核心PCE通脹按年升幅放緩至2.2%(聯儲局以此指引貨幣政策方向，亦是當局偏好的通脹指標)，接近局方2%的目標水平。我們仍預期聯儲局今年或減息三次，而中年期(4至6年)投資級別企業債及美國國債仍是固定收益工具的核心，彭博美國3至5年整體美國投資級別債券指數年初至今升約0.63%，跑贏整體債市。

美國向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅令市場避險情緒升溫，美股借勢調整。若標普500指數由大選後高位調整5%至10%至5,500點至5,700點或為吸引低吸機會。花旗分析員推算有效關稅增加10個百分點或降低市場對未來12個月的盈利預測4-5%，但若計入企業稅降至15%，以及針對國內生產商的15%減稅計劃，整體政策對標普500指數每股盈利的影響或非常有限。投資者亦可繼續留意之前提及受惠政府放寬監管的美國銀行業、中小型增長股，以及估值落後的醫療設備股，年初至今升幅分別達9.5%、3.7%及9%，跑贏標普500指數的2.7%。上述行業股價升幅顯示，投資組合高度集中投資科技股並非獲得回報的唯一途徑。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪