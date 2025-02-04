加拿大央行或進一步減息應對美國貿易戰

外媒報道，由於加拿大經濟面臨與美國長期貿易爭端的前景，並可能導致經濟衰退，市場開始預期加拿大央行將進一步減息。

隔夜掉期市場交易員認為，央行在3月12日議息會議上減息半個百分點的可能性超過20%。現在的市場定價意味，許多交易員押注央行最終將把政策利率下調至約2.25%。這與上周的情況比較有所變化，當時市場料本周期利率不會低於2.5%。

分析師及經濟學家開始評估央行在3月議息會議前緊急減息的可能性。對央行來說，這將是一個罕見的舉措，其對上一次實施是在2020年3月的新冠疫情時期。

多倫多道明銀行證券部門加拿大及全球利率策略主管Andrew Kelvin指，只有在金融市場面臨巨大壓力時，非常規減息(intermeeting cut)才是適當，並且可能伴隨支持市場的其他必要措施。

上周加拿大央行減息0.25厘，官員們放棄關於未來如何調整借貸成本的前瞻性指引，稱貿易戰的威脅使其太不確定。加拿大央行行長Tiff Macklem上周接受外媒訪問時表示，貨幣政策無法彌補貿易戰造成的損害，但可以幫助緩解調整帶來的痛苦。他承認，隨有關潛在爭端的更多細節曝光，央行可能會選擇更新其展望。