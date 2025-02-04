大摩：港今年零售再跌半成 予九倉及希慎「減持」評級
2025年02月04日 11:49
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摩根士丹利預期，本港今年1月及全年零售銷售均再跌5%，零售相關股份方面，看好領展(00823)，評級「增持」。
去年深圳恢復赴港旅遊「一簽多行」，不過去年12月本港零售銷售按年仍下跌近一成，較11月跌幅擴大，表現不及預期，主因是港人出境外遊數字超過內地訪港人次。
大摩指出，本港去年12月零售跌幅差過其預期跌6%，期內內地訪港遊客按年增5%，港人外遊增17%。零售銷售連續10個月負增長，預期今年將持續下滑。預計今年本港零售銷售跌5%，因為內地訪港人次減少，加上消費模式改變，以及香港居民出境旅行趨勢持續。
該行預計，人民幣貶值和本港經濟前景疲弱，將抵銷深圳放寬簽證帶來的邊際效益。不過，1月內地訪港人次大增，可能將有助零售銷售表現。
股份方面，大摩指，九龍倉置業(01997)、領展和希慎興業(00014)去年落後於恒生指數42至43個百分點，今年以來仍延續(落後3至6個百分點)，零售相關股份料續受壓，相對看好住宅發展商，而非零售和寫字樓業主。
零售股之中，看好領展，目標價41元，因收益及股息前景更穩定。另外，予九龍倉置業及希慎「減持」評級，目標價分別為20元及13元。