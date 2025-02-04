C朗拿度博物館7月K11 MUSEA揭幕　料吸1200萬訪客

位於尖沙咀Victoria Dockside的文化零售地標K11 MUSEA，繼續鞏固其作為全球頂級盛事舞台的地位。K11 MUSEA表示，再度吸引世界級盛事落戶，迎來首登亞洲、向葡萄牙足球傳奇C朗拿度(Cristiano Ronaldo)致敬的「CR7®生活博物館」，預計將吸引1,200萬名訪客，包括來自世界各地的球迷，大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售。

「CR7®生活博物館」將於今年7月在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle隆重開幕，向C朗拿度非凡的職業生涯及無可比擬的成就致敬。展覽誠邀來自世界各地的足球迷，一同沉浸在這個獨一無二的體驗中，重溫這位足球界傳奇人物的經典時刻與輝煌成就。此展覽為期一年，預計將大幅帶動K11 MUSEA的人流及銷售，進一步將鞏固其作為文化、創意與創新的領先地位。

「CR7®生活博物館」將展示C朗拿度職業生涯中的獎項及紀念品，更將運用尖端科技，為訪客呈現一個嶄新且沉浸式的體驗，呈現C朗拿度的傳奇一生。訪客可與真人比例的C朗拿度合照留念，並透過互動多媒體裝置感受C朗拿度如何啟發年輕一代及追夢者。此外，展覽將推出一系列獨家官方商品。