Tesla電動車歐美銷量齊下滑　因馬斯克介入政治？

電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克介入美國政治，引起反彈，美股科技七雄股價昨日(3日)下挫，其中Tesla跌超過5%，市值一夜蒸發670億美元。Tesla電動車在歐洲及美國部分地區的銷量下挫，加拿大安大略省也表示會終止與馬斯克旗下衞星公司星鏈(Starlink)合約。

報道指，Tesla電動車去年4個季度，在民主黨控制的加州註冊量都下降，第4季下降近8%，全年更下滑12%。其中第2重要車型Model 3銷量全年勁跌36%，分析指跟馬斯克積極介入美國大選，支持特朗普有關。

Tesla仍保持加州零排放汽車市場的最大份額，不過佔比由2023年的60.1%，降至52.5%。電動車市場中，本田及現代成最大贏家，市場份額分別增加1.8%和1.5%。

Tesla在歐洲的表現惡化，1月份在法國的註冊量狂跌63%，僅有1,141輛新車，跌幅遠超整體市場的6.2%，為2022年8月以來最差。馬斯克公開支持德國極右翼政黨「德國選擇黨」之餘，也多次抨擊英國首相施紀賢及其領導的工黨政府。

Tesla去年在歐盟各國的註冊量下降13%，其中在歐盟最大汽車市場德國，跌幅最大，達到41%，超過同期德國電動車整體銷量下降27%的跌幅。Tesla在德國的銷量，受到產品更新緩慢、市場競爭加劇，以及政府取消補貼所影響。

另一方面，Tesla上月在瑞典及挪威的市場份額都下降。瑞典上月共註冊405輛新車，按年降44%，挪威註冊量按年降38%至689輛。瑞典一項市場情緒調查發現，消費者對Tesla品牌的負面反應愈來愈多。特朗普上台後，對Tesla持積極看法的瑞典人比例跌至11%。