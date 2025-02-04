俊盟國際：港生意受倒閉潮影響　力拓海外市場抵風險

他指出，香港是公司的大本營，業務非常成熟，與大型公共交通公司的合作亦一直順利進行，為其提供支付機及系統，持續有服務收入。同時，積極引入新的支付科技，正與信用卡公司及電子支付公司商討合作，以掌紋及掌靜脈作為支付方式，惟仍須通過監管審批。若能獲批，相信第一階段會在零售場景落地使用。

他又指，除了早年已進軍的澳門、澳洲、馬來西亞市場外，去年9月在台灣開設辦事處。至於去年6月透過入股蒙古一間付款服務公司後，已進軍蒙古付款市場，並計劃從而開拓中亞、細亞市場。以上個中期財年計，海外市場收入佔比僅個位數。

不過，勞俊傑強調，在海外發展不是要吞併當地原有的供應商，反而透過本土的合作方拓展，「始終人身路不熟」，與合作夥伴共同發展，風險較為可控，而且更貼合當地的使用需求，並繼續物色收購機會。