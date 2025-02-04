嘉湖山莊三房減至457.8萬沽 呎價8354元

天水圍嘉湖山莊蛇年終於「開齋」，三房單位減價至457.8萬元沽出，呎價約8,354元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺3座中層B室，實用面積約676方呎，三房間隔，望園景，叫價約998萬元，放售約6個月後，吸引同區客洽詢，議價後以968萬元易手，呎價約14,320元，新買家為換樓客。

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新界區

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居3座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，享全中央公園景，叫價468萬元，議價後以457.8萬元沽出，呎價約8,354元，原業主於2001年3月以128萬元買入，持貨約24年帳面獲利329.8萬元。

●中原陳國輝表示，上水龍豐花園C座中層2室，實用面積約499方呎，三房間隔，日前議價後以506萬元沽出，呎價約10,140元，新買家為用家，原業主於2012年以約327萬元購入。

●中原黎宗文稱，沙田第一城50座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，1月減至384萬元，日前議價後以382.8萬元獲承接，呎價約12,592元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑1座低層I室，實用面積約569方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價500萬元，放盤約兩個月，累減30萬，以470萬元成交，減幅約6%，呎價約8,260元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋富寶花園7座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤約1年，已補價第二市場叫價520萬元，獲買家以485萬元承接，呎價約8,193元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山觀瀾雅軒4座中層F室，實用面積約586方呎，兩房間隔，叫價約740萬元，日前議價後以700萬元易手，呎價約11,945元，原業主於2007年以325萬元購入。

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