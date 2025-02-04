美股個別發展　Palantir漲25%創新高

美股3大指數周二早段個別發展，道指跌51點，報44,370點；標指升5點，報5,999點；納指升69點，報19,461點。港股夜期報20,817點，跌23點，高水27點。

美國晶片股龍頭英偉達(Nvidia)近期股價受壓。摩根士丹利把英偉達Blackwell新架構GB200晶片今年的出貨量由3萬至3.5萬件，大幅下調至兩萬至2.5萬，最差的情況下可能會低於兩萬。此次下調對GB200供應鏈的市場影響達300億至350億美元，對相關供應鏈及半導體企業帶來巨大壓力。英偉達股價周二早段曾升0.61%。

大摩表示，「GB200晶片的主要客戶之一」微軟的資本開支增長放緩，對供應鏈產生負面影響，又指雲端運算和AI基礎設施生態系統尚未成熟，特別是如GB200相關的網絡和電力基礎設施仍有不足，供應鏈尚未跟上需求限制了GB200的部署。同時市場對大語言模型(LLM)效率方面也存在爭議，這些情況到2025年還會持續，導致市場難以重新評估這些股票的價值。

另外，根據周期規律，雲端運算產業的資本開支的增長可能在今年第四季放緩至個位數。同時投資者對GB200供應鏈股票的增長預期過高，或對高估值的相關股票造成拖累。

另外，被譽為「軟件界英偉達」的AI及大數據公司Palantir上季業績遠勝預期，其股價升25.26%，高見104.9美元，創歷史新高。

其他企業消息方面，百事公司於截至去年12月28日止一季內收入按年跌0.23%，至277.84億美元；經調整核心純利26.93億美元，按年增長9.33%。從銷量可見，北美業務普遍疲弱，包括樂事薯片在內的Frito-Lay北美銷量按年跌3%、桂格食品北美銷量跌6%，百事飲品銷量亦跌3%。百事股價於早段曾跌2.64%。

藥廠輝瑞上季收入按年增長21.91%至177.63億美元，經調整純利按年增長5.05倍至35.92億美元，指引本年度收入介乎610億至640億美元，以中間值計相當於下跌1.77%。默沙東上季收入按年增長6.79%至156.24億美元，經調整純利更大增65.24倍至43.72億美元。兩家公司上季盈利暴增的原因，都是由於2023年同期錄得新冠疫苗或藥物業務的損失。