鄭勤龍：恒指短期內或大漲小回

從卦象顯示，恒指走勢正處於《坎為水》變《雷天大壯》之中，「水」性向下流，而「天」代表着剛健不息的動能，今「坎為水」卦和「大壯」卦帶有「水」和「天」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內或先低後高。

承接上文預示港股先低後高，短期內稍有調整的《澤雷隨》變《兌為澤》卦，恒指於(22日)在19,997點開市，翌日指數在低見19,644點後反彈，(28日)在20,337點現急劇回吐，(29日)在低見19,764點後再現強勁反彈，昨日大市最高曾見20,885點，全日最終升了572點，收報20,789點。可說是已應驗了《澤雷隨》和《兌為澤》的卦象。

「坎為水」卦為易經四大難卦之一，代表困難，故此若將其象應用於恒指的表現上，便可預示大市若要進一步突破，所面臨的阻力或不輕。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：｢物不可以終遯，故受之以大壯。｣意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市短期內或有利大漲小回。

玄學金融家 鄭勤龍