鄧建初：DeepSeek橫空面世　港美股市如何發展？

初哥常掛口邊的「世事難料」，再次在新春佳節前出現。相信無人能夠估計得到，內地一個年輕人梁文峰創辦的公司DeepSeek(深度求索)，一年內成功技術突破，開發出AI人工智能開源大模型DeepSeek R1，成本更低至560萬美元，性能媲美OpenAl的ChatGPT-4、以及Google的Gemini等頂級模型。

相對於美國科技巨頭已動用數十以至數百億美元硏發Al技術及搶購核能公司以保證電力提供，DeepSeek不但更低成本，更少算力，並以低耗晶片運行，節省電力，證明美國限制向中國出口高性能人工智慧晶片這個政策，不能如其所願拖慢阻止中國的科技發展。

舉世矚目之餘，美國科技領先地位遭受挑戰，1月27日當晚納斯達克指數大瀉3.07%，科技股重創，英偉達(NVDA)與博通(AVGO)同時暴跌17%，甲骨文(ORCL)下跌14%。道瓊斯指數因大部分成分股沾不上AI範疇，略為下跌即迅速大反彈，並曾迫近歷史高位。

美國如夢初醒，由最初讚美DeepSeep改為口誅筆伐，實際上是難以面對落後於人的事實，惟有指摘DeepSeek抄襲OpenAI，甚至強說「蒸餾」。以美國IP地址之大規模網絡攻擊DeepSeek，以致一度死機，用戶無法登入或註冊。

上周六晚特朗普一如預測，徵收加拿大、墨西哥商品25%關稅，加大中國商品10%關稅，人民幣應聲再度下跌，執筆時港股美國預託證券指數大升後急速大回吐。因加徵關稅已屬市場預期之內，影響不致太大。正如初哥在今年1月27日本欄及初哥群組所言，恒指正營造頭肩底形態，升破頸線後進行回吐是正常調整，只要不收低於極點高價位20,144之下(收市價計)，後市仍可看高一線，挑戰21,000及量度目標位21,833。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)