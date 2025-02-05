積金評級：1月強積金人均賺4400元　非亞洲類股票基金領先

積金評級公布，強積金1月份錄得正回報，投資回報約為1.61%，強積金成員每人平均收益約4,400港元。強積金的歷史數據顯示，過去13次強積金1月份取得正回報的情況下，有8次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為12%，成員可以謹慎樂觀地期待2025 年將是表現強勁的一年。

除其他股票基金外，非亞洲類股票基金在1月份開局中表現領先，美國股票基金繼2024年後表現持續強勁，而歐洲股票基金則跑贏其他地區。

計入1月份供款後，估算1月底強積金總資產約為1.315萬億港元，比12月底上升約243億港元，為強積金推出以來的第二高總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約為276,700港元，比12月底增加約5,100港元。

面對關稅問題，香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普建議，強積金成員要為動盪的市場做好準備。如果透過推高物價轉嫁關稅給消費者，就會導致通脹。進口商亦可以承擔關稅，但可能會導致利潤減少並引發失業等問題。又或者各國可以採取自​​己的措施來抵銷關稅，而這會為全球帶來傷害。

他續指，關稅將帶來不確定性，多元化投資可以最大程度地減少不確定性，認為積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金投資為首選。