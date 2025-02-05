耀才CEO許繹彬走遍港九新界分行　向客戶大派開運利是

農曆新年開市日到各區分行派利是，乃是耀才多年來的傳統習俗，許繹彬每年均會親自落區，希望藉此機會拉近與客戶的距離，並誠意為客戶送上祝福，感謝客戶多年來的支持，感恩各位與耀才共同成長，並祈求新一年所有客戶身體健康，事事順境，貨如輪轉。

集團客戶戶口總數高達57.9萬個，未來會繼續努力，為客戶打造卓越的服務體驗，確保每位客戶都能獲得專業、貼心的支持。