耀才CEO許繹彬走遍港九新界分行 向客戶大派開運利是
2025年02月05日 10:48
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在蛇年首個交易日，耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬繼續秉承傳統，代表公司奔赴港、九、新界所有分行，向各位客戶大派「開運利是」及分享投資策略，祝願每位客戶在蛇年「股」運亨通，「期」開得勝。客戶收到「有餡」的開運利是後都非常興奮及情緒高漲，現場洋溢喜氣洋洋的氣氛。
農曆新年開市日到各區分行派利是，乃是耀才多年來的傳統習俗，許繹彬每年均會親自落區，希望藉此機會拉近與客戶的距離，並誠意為客戶送上祝福，感謝客戶多年來的支持，感恩各位與耀才共同成長，並祈求新一年所有客戶身體健康，事事順境，貨如輪轉。
集團客戶戶口總數高達57.9萬個，未來會繼續努力，為客戶打造卓越的服務體驗，確保每位客戶都能獲得專業、貼心的支持。
新春佳節期間，耀才教學專車亦會繼續走遍港、九、新界各區，為所有香港人獻上新春祝福，並在街頭向市民大派利是，更會提供諮詢及投資服務。歡迎市民的熱情參與，欲知專車行車時間表，請參閱https://www.bsgroup.com.hk/misc/promotiontruck/ 。