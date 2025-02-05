張智威：貿戰下市況趨波動 中芯仍值得看好
2025年02月05日 11:51
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信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿易戰正式開打，美國周二(4日)對中國進口商品加徵10%關稅，中國採取報復措施，將於2月10日起，對總值150億美元的美國進口商品加徵高達15%關稅。另外，美國總統特朗普亦稱，並不急於與中國元首通電話，市場憂慮兩國貿易戰升溫，相信市況將趨波動，恒指料在19,700至20,700點區間上落，建議投資者分段吼位止賺。
國產AI概念股回落，阿里巴巴(09988)、中芯國際(00981)及優必選(09880)齊現調整，但當中張仍看好中芯。他指出，日前有傳中芯已攻克5納米核心技術，雖未能證實真偽，但Deepseek以低成本就完成模型訓練，顛覆市場原有的認知，AI企業未來或不需要大量高規格晶片完成模型訓練，美國晶片獨霸地位受威脅，相信中國晶片股可望獲市場青睞。
中美兩國相互向對方加徵關稅，隔晚紐約期油一度重挫3%，不過美國總統特朗普聲言，將恢復嚴格打擊伊朗原油出口的行動，市場憂慮伊朗目前每日出口逾330萬桶的原油數量可能大減，刺激油價收復部分失地。張認為，美國為避免通脹重燃，中長線將繼續採取行動抑制油價，油價或會反覆回落，油股難有太大升幅，該板塊今年未必是投資首選。