張智威：貿戰下市況趨波動　中芯仍值得看好

信誠證券聯席董事張智威表示，中美貿易戰正式開打，美國周二(4日)對中國進口商品加徵10%關稅，中國採取報復措施，將於2月10日起，對總值150億美元的美國進口商品加徵高達15%關稅。另外，美國總統特朗普亦稱，並不急於與中國元首通電話，市場憂慮兩國貿易戰升溫，相信市況將趨波動，恒指料在19,700至20,700點區間上落，建議投資者分段吼位止賺。

中美兩國相互向對方加徵關稅，隔晚紐約期油一度重挫3%，不過美國總統特朗普聲言，將恢復嚴格打擊伊朗原油出口的行動，市場憂慮伊朗目前每日出口逾330萬桶的原油數量可能大減，刺激油價收復部分失地。張認為，美國為避免通脹重燃，中長線將繼續採取行動抑制油價，油價或會反覆回落，油股難有太大升幅，該板塊今年未必是投資首選。