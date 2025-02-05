富達調查：港人樂觀情緒降溫　首要財務目標係...

富達國際發表報告顯示，儘管近六成港人對前景感到樂觀，但面對不同的生活壓力，逾七成擔憂生活成本攀升，另約六成表示因經濟前景感到憂慮。被問及首要財務目標，逾九成港人認為是擁有應急錢，凸顯充足財務準備的重要性。

上述《全球情緒調查》從情緒健康、財務習慣、退休規劃及職場狀況四大領域，了解全球各地34個地區的在職人士於2024年的感受。

調查發現，六成（56%）香港受訪者對前景樂觀，比例較2023年（68%）下降，但仍高於2022年疫情時的水平（49%）及對前景悲觀（30%）的比例。

當中，近四成香港受訪者對「日常財務」（41%）、「儲蓄狀況」（39%）、「工作」（41%）及「工作與生活平衡」（45%）方面感到良好，比例較全球平均及前一次調查略低。同時，64%港人表示間中或經常感到壓力，主要的壓力來源包括生活成本上升（72%）、經濟前景（63%）、擔心退休儲備不足（59%）及能否達成長遠財務目標（59%）。這反映港人同時擔憂即時及長遠的財務需求。

香港生活成本高企，維持財務穩健為重點課題。港人普遍認為財務穩健的定義為，「不因缺錢而感到壓力」、「擁有足夠積蓄過安穩的退休生活」、「擁有應急錢作不時之需」。這與港人的首要財務目標大致吻合，幾乎所有港人均視擁有應急錢應對緊急情況（98%）、維持現有生活方式（98%）及擁有安穩的退休生活（97%）為財務目標。惟四成港人對準備應急錢沒有信心，另有近五成表示對退休儲蓄沒有信心。

愈來愈多港人計劃一年以上的財務需要，在消費方面偏向量入為出，有50%表示過去六個月的消費額低於可負擔水平，32%則表示過去六個月入不敷支。超過四成受訪者認為最迫切的財務需要為增加儲蓄或投資額（42%），但只有三成受訪者過去六個月有增加儲蓄，主要因為「轉換至更高薪的工作」（41%），以及「減少非必要消費」（38%）。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕表示，面對經濟形勢不確定性及生活成本上升之下，港人變得更審慎理財以應對突發事件。調查發現不少人偏向節流的方式改善財務狀況，然而節省開支的同時，他建議大家應把握持續增值資產的機遇。很多人於年底或農曆新年前夕取得花紅，不妨在扣除生活支出所需外，投資每年的額外收入，透過長時間複式效應滾存積蓄，增強財務穩健度。