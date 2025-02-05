新地旺角MOKO新世紀廣場農曆年期間人流及生意額增近10%

新地代理租務部(銷售及租賃)副總經理李德興表示，香港積極舉辦多項大型盛事及國際展覽，為旅遊業及零售業注入新動力，有助刺激市民及訪港旅客的消費意欲；新年期間MOKO新世紀廣場特意與本地人氣插畫家 合作，打造首個旺角限定主題裝置，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，連繫商場與地區特色，讓顧客感受地道港式情懷。

而新年期間不少市民會選擇外出吃團年飯做節，商場特別推出「團年．飯聚．共嚐」活動，鼓勵客人前往商場吃團年飯，傳統中菜廳和酒樓的晚市時段訂座率早於農曆新年前滿座，受惠於連串節日氣氛帶動下，新春假期商場整體人流及車流額較去年同期錄得成增長。

李續稱，面對環球經濟轉型，該商場將會持續深化其市場策略，積極開拓及引進新品牌及業態，進一步優化顧客的消閒購物體驗，緊貼市場趨勢，滿足國際旅客及本地顧客的最新需求。去年MOKO新世紀廣場錄得近50個新品牌進駐，佔整體樓面面積逾20%，現時整體商場出租率達約99%。並計劃加強與內地合作夥伴聯繫，拓闊市場影響力，策略性聚焦不同客群，進一步優化顧客的消閒購物體驗。