微信支付：農曆新年WeChat Pay HK港人北上消費筆數增90%

據微信2025農曆新年數據顯示，今年農曆新年假期期間，最受內地遊客歡迎境外目的地(按微信跨境支付線下交易筆數)分別是香港、澳門、日本、泰國及韓國。

微信跨境支付交易筆數成長最快的國家包括盧森堡、馬來西亞、瑞典、蒙古及意大利。當中，歐洲國家盧森堡增速明顯。

農曆新年期間，八方來華。入境海外旅客消費總筆數較去年農曆新年假期增長1.34倍。

香港人赴內地消費持續活躍，WeChat Pay HK用戶在內地的消費增長強勁。港人北上消費筆數較去年同期增長約90%，其中餐飲、零售及繳費等內地服務場景交易筆數增長逾一倍，內地個人小商戶交易增長尤為顯著。

境外小程序成中國旅客海外遊「新寵」，使用日本小程序的出境遊用戶比去年農曆新年增長翻一倍，英國、西班牙及瑞士等地小程序的出境遊用戶增長近40%，用戶在韓國、泰國當地商家小程序的消費筆數增長45%和30%。

境外小程序農曆新年期間訪問量增長快速。星巴克香港及澳門的訪問數據年增188%，環島中港通的訪問數據年增23%，泰國Big C官方商城的訪問數據年增40%。

統計時段為2025年1月28日至2月2日，部分小程序相關數據由境外小程序開發者提供。