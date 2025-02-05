Canalys：去年全球智能手機市場增7%　呢款型號膺出貨王...

市場研究機構Canalys表示，2024年全球智能手機市場增長7%，達到12.2億部，為連續兩年下滑後再度回升。

按出貨量劃分，蘋果公司連續第二年穩守市場榜首，主因是新興市場錄得增長、北美和歐洲表現穩定，抵銷了其在內地市場的挑戰；2024年全年，iPhone出貨量2.259億部，按年下降1%。

第二位為三星，2024年出貨量為2.229億部，按年下降1%。小米排第三，出貨量升15%至1.686億部。傳音首次躋身第四位，OPPO位列第五，出貨量分別增長15%和3%。

Canalys分析師Runar Bjørhovde表示，2024年是智能手機市場的復甦之年，實現了疫情後年度全球出貨量的最高紀錄。隨着疫情期間購買的智能手機進入換機周期，大眾市場需求激增，商家亦趁機推出高性價比產品吸引消費者。

以手機型號的受歡迎程度來看，蘋果公司手機佔據頭三位，iPhone 15為2024年出貨最多的手機，其次為iPhone 16 Pro Max和iPhone 15 Pro Max，Galaxy A15排第四。