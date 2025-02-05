希瑪醫療預警去年轉蝕最多1.6億

撇除減值虧損的影響，集團預期公司權益持有人應佔溢利(經調整應佔純利)將介乎5,000萬至6,000萬港元(2023財政年度為6,200萬港元)，除利 息、稅項、折舊及攤銷前盈利(經調整EBITDA)將約3億元(2023財政年度為3.43億元)。

以2024財政年度的收益而言，預期集團於2024財政年度的收益約19億元，而2023財政年度的收益為19.24億元。

減值虧損乃由於競爭激烈及2024年整體消費意欲減弱，導致若干醫院及診所的表現遜於預期。上述減值為一次性非現金開支，不會對集團的整體營運造成任何影響。

由於2024財政年度來自業務的整體現金流量強勁，董事會擬恢復2024財政年度的派

息建議，惟須待股東於2025年第二季舉行的應屆股東周年大會上批准後，方可作實。集團於2024財政年度來自業務的現金流量強勁，乃由於深圳希瑪愛康健口腔集團有限公司的牙科業務表現強勁、集團領先的香港眼科業務表現穩定，以及專注於大灣區眼科及牙科業務的策略所致。