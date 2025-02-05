惠安苑三房售898萬　揸逾半世紀升值44倍

長情業主都要賣樓套現，每呎僅約9,374元沽出鰂魚涌惠安苑套三房單位，成交價898萬元，持貨超過半世紀，物業帳面升值約44倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌惠安苑E座中層4室，實用面積約894方呎，套三房連工人套房間隔，區內用家睇樓後即洽購，單位原先叫價898萬元，最終以838萬元成交，呎價約9,374元，原業主早於1973年以約18.5萬元買入，持貨逾51年帳面賺逾819萬元，升值約44倍。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣昇悅居8座低層H室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園景，叫價770萬元放售，現以730萬元沽出，呎價約14,286元，原業主於2005年6月以271萬元購入。

●美聯吳冠衛表示，長沙灣喜漾1座高層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，已移居外地的買家幫在香港的家人置業，議價約一星期，新買家近日專程回港簽約，以710萬元承接單位，呎價約14,460元，原業主持貨不足10年，帳面僅升值約7.9%。

●利嘉閣徐錦榮指，西南九龍匯璽3B座中高層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，望山景，叫價730萬元，議價後以700萬元成交，呎價約20,000元，原業主於2017年以約768.4萬元一手購入，帳面蝕38.4萬元。

●中原張仲偉稱，何文田帝庭園7座中高層B室，實用面積約1,266方呎，套三房間隔，另設工人套房，上月叫價1,980萬元，降價330萬元或約17%，以1,650萬元連車位成交，呎價約13,033元。

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新界區

●美聯鍾志宇表示，荃灣名逸居1座低層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，一個月前叫價608萬元，獲外區客洽購，一睇即中，即日議價後以593萬元承接，呎價約11,274元。

●利嘉閣陳志偉稱，屯門豐連2座低層H室，實用面積約253方呎，開放式間隔，新買家為投資者，見息口走勢向下，轉買磚頭保值，單位叫價285萬元，終以275萬元沽出，呎價約10,870元，料租金回報可達約4.5厘。

●祥益陳秀春表示，屯門公屋良景邨良萃樓中層19室，實用面積約443方呎，獲區內白居二垂青，未補價第二市場以149萬元購入，呎價約3,363元。

●中原黎宗文指，沙田花園3期雅芝苑高層C室，實用面積約268方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，日前議價後以318萬元獲承接，呎價約11,866元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑9座高層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，望海景，放盤約半年，叫價880萬元，獲買家以830萬元承接，減幅約5.7%，呎價約10,533元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣山莊雙號屋，實用面積約1,250方呎，套三房連工人房間隔，望山景，叫價1,598萬元，獲買家洽購，以1,550萬元承接，呎價約12,400元，原業主於2021年3月以1,588萬元購入，持貨約4年帳面虧蝕38萬元。

●利嘉閣林靖羲指，將軍澳中心6座中低層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，去年8月叫價700萬元，今年初降至670萬元，上車客睇樓兩次，議價後終以650萬元成交，呎價約13,978元。

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