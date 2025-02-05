新盤降價清庫存 觀塘現樓項目減價推31伙
2025年02月05日 21:32
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踏入蛇年，市區新盤減價情況持續。觀塘現樓項目最新下調31伙售價，有個別單位的折實價比起兩年前首批減價逾3成。
●元朗朗天峰料短期內開放示範單位
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周三(5日)公布將於短期內推出首張價單及開放示範單位。發展商指，定價參考元朗區及港鐵沿線項目，首批單位價錢會較吸引，並爭取本月開售。連同上述樓盤在內，該集團部署蛇年推售5個項目，共涉約4,200伙。
●筲箕灣傲華加推16伙周日賣
協成行發展旗下筲箕灣傲華，於周三(5日)加推價單4號，提供16伙，折實平均呎價約19,814元。該批單位已安排於周日(9日)以先到先得形式發售。發展商指，是次原價加推的新一批單位，包括2個開放式單位及14個一房單位，折實售價由401 萬至708萬元，折實呎價介乎18,250至21,117元。住客會所CLUB ORIA是日首度曝光。
●觀塘Bal Residence下調31伙定價最多8.5%
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周三(5日)修訂多張價單，下調31伙定價最多約8.5%，大部分屬一房戶型，個別單位兩年內至少3次下調售價，累積減幅逾三成。同時加推價單5號，提供20伙高層單位，折實平均呎價約16,904元，單位折實價544.21萬至837.12萬元，安排於本周日起以先到先得形式公開發售。
●北角皇都預計周四推出首張價單
新世界發展(00017)旗下北角皇都，計劃24小時內推出首張價單，涉及88個單位。集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，首張價單將涵蓋一房至三房間隔，定價參考對象為港島區大型綜合項目，如香港仔黃竹坑港島南岸項目等。由於查詢客戶當中不乏投資客，擬購入單位作長線收租，故部分單位將提供家具優惠計劃。
●將軍澳日出康城GRAND SEASONS平台戶成交價1,153萬
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(5日)售出連平台特色戶，為第1B座8樓A室，實用面積678方呎，採三房一套連工作間及洗手間間隔，連平台221方呎，成交價1,153.2萬元，呎價約17,009元。發展商指，SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,010伙，套現逾62.8億元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房平台戶560萬元重新售出
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，重新售出早前遭終止交易的1座3樓G室，實用面積233方呎，一房間隔，連105方呎平台，最新成交價560萬元，呎價約24,034元。資料顯示，該單位曾於2022年12月以598萬元售出，最新做價較逾兩年前低6%。
●赤柱ONE STANLEY短期內加推18伙特色戶
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周三(5日)預告將於短期內推出位於第6座至第8座的18個特色分層戶。該批單位實用面積1,097至2,565方呎，戶型涵蓋花園平層單位、特色複式單位及天際平層單位，計劃以招標方式推出市場。該集團計劃年內推售3個項目，除了上述樓盤外，亦包括馬頭角聯合道文曜及旺角橡樹街/埃華街之商住發展項目。
●元朗洪水橋滙都II日內錄近100組睇樓客
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，昨加推新一批單位後市場反應熱烈，集團執行董事關堡林先生表示，傍晚時份錄近100組人士到場睇樓，有睇樓客對頂層連天台單位感興趣，計劃升級換樓。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,640萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周三(5日)再沽一伙，該公司策劃總監楊聰永指出，售出單位為2座32樓C室，實用面積850方呎，三房連套房及工作間設計，享城門河景，成交價1,640.4萬元，呎價約19,299元。