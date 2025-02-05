新盤降價清庫存　觀塘現樓項目減價推31伙

踏入蛇年，市區新盤減價情況持續。觀塘現樓項目最新下調31伙售價，有個別單位的折實價比起兩年前首批減價逾3成。

●元朗朗天峰料短期內開放示範單位

●筲箕灣傲華加推16伙周日賣

協成行發展旗下筲箕灣傲華，於周三(5日)加推價單4號，提供16伙，折實平均呎價約19,814元。該批單位已安排於周日(9日)以先到先得形式發售。發展商指，是次原價加推的新一批單位，包括2個開放式單位及14個一房單位，折實售價由401 萬至708萬元，折實呎價介乎18,250至21,117元。住客會所CLUB ORIA是日首度曝光。

●觀塘Bal Residence下調31伙定價最多8.5%

●北角皇都預計周四推出首張價單

●將軍澳日出康城GRAND SEASONS平台戶成交價1,153萬

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(5日)售出連平台特色戶，為第1B座8樓A室，實用面積678方呎，採三房一套連工作間及洗手間間隔，連平台221方呎，成交價1,153.2萬元，呎價約17,009元。發展商指，SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,010伙，套現逾62.8億元。

●旺角利奧坊‧壹隅一房平台戶560萬元重新售出

●赤柱ONE STANLEY短期內加推18伙特色戶

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周三(5日)預告將於短期內推出位於第6座至第8座的18個特色分層戶。該批單位實用面積1,097至2,565方呎，戶型涵蓋花園平層單位、特色複式單位及天際平層單位，計劃以招標方式推出市場。該集團計劃年內推售3個項目，除了上述樓盤外，亦包括馬頭角聯合道文曜及旺角橡樹街/埃華街之商住發展項目。

●元朗洪水橋滙都II日內錄近100組睇樓客

●沙田星凱‧堤岸三房售1,640萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周三(5日)再沽一伙，該公司策劃總監楊聰永指出，售出單位為2座32樓C室，實用面積850方呎，三房連套房及工作間設計，享城門河景，成交價1,640.4萬元，呎價約19,299元。