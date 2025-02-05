美股個別發展　道指升29點　現貨金價續破頂

美股3大指數周三早段個別發展，道指升29點，報44,585點；標指跌7點，報6,030點；納指跌85點，報19,568點。港股夜期報20,697點，升49點，高水100點。

企業消息方面，華特迪士尼公布截至去年12月28日止季度業績，期內收入按年增長4.84%至246.9億美元；純利按年增長33.64%至25.54億美元。收入增長主要來自娛樂業務，特別是內容出售及版權方面。迪士尼股價於周三早段曾升0.11%，報113.42美元。

從業績表現可見，迪士尼的業務增長策略有了明顯變化，不再盲目追求串流媒體平台的擴張。截至去年底，Disney+總付費用戶數目為1.246億，按季倒退1%，與其競爭對手Netflix大幅增長形成鮮明對比。

大宗商品方面，現貨金價再創歷史新高，曾升1.23%至每安士2,877.06美元。世界黃金協會(WGC)報告顯示，去年全球黃金需求升1.5%至4,974噸，創下歷史新高，主要由投資需求的增加、各國央行繼續不斷購買所推動，預計今年央行將繼續引領黃金需求，或為金價提供重要支持。