日本加息預期升溫　每百Yen兌港元高見5.1

美元匯價回落，作為傳統避險資產之一的日圓本輪發威，昨日兌每美元一舉升破154和153關口，曾報152.75，升幅逾1%；每百日圓兌港元則曾報5.0995。日圓轉強與日本國內經濟數據表現良好有關，事緣去年12月日本的名義薪酬按年上升4.8%，高於11月修正後的3.9%增幅，更明顯勝市場預期的3.7%，創下1997年以來最大升幅，令市場對日本央行加息預期升溫，有利日圓做好。

去年12月日本通脹率維持在3.6%，持續高於央行的2%目標。本次日本連續第二個月錄得名義薪酬按年增長，主要是受獎金按年大增6.8%帶動。不過，以全年計日本去年勞動人口平均每人月薪為34.81萬日圓，按年升2.9%，雖然連續4年增長，但扣除物價變動後的實質薪酬下跌0.2%，為連續3年收縮。

Panasonic擬重組家電等業務

日本股市昨日微升，日經平均指數報38,809點，升32%，幅度不足0.1%。不過，香港人熟悉的電器品牌松下(Panasonic，舊稱樂聲電器)，昨日股價曾飆14.7%，全日亦收升13.6%。集團周二曾宣布，將在下一財年對旗下家電等業務進行徹底重組，計劃解散目前負責家電生產與銷售的公司，並將其業務按照家電、空調、照明等領域拆分成立多家獨立的事業公司。這是該公司向人工智能(AI)數據中心等高利潤領域轉型的一部分。有分析師估計，重組涉及大量裁員和出售多項業務。

此外，港人熟悉的即食麵品牌日清集團公布截至去年底9個月，經營溢利為28.4億日圓，按年跌47.2%。撇除匯率因素後收入為503.8億日圓，升3.1%，核心經營溢利為50.6億日圓，跌5.6%。

日清食品料年度少賺40%

公司又表示，因應中國內地經濟增長動力放緩，以及內地消費模式轉變，例如消費者減少在禮品方面的消費，公司管理層對宏觀經濟環境已進行全面評估，結果顯示集團互補業務及分銷業務的本地產品需求整體疲弱，對收入預期造成不利影響。